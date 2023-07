Ratsversammlung:

1700 Behälter mit gelbem Deckel und einem Fassungsvermögen von 120 Litern wird das Technische Betriebszentrum in Neumünster bis September verteilen. Derzeit sind die Tonnen in der Niebüller Straße deponiert.

Vielen in Neumünster ist die 240-Liter-Tonne für den Verpackungsmüll zu groß. Sie passt optisch nicht zur 120-Liter-Restmülltonne und steht am Abholtag bei vielen Haushalten nur halbvoll an der Straße. In der Ratsversammlung wurden Details zum Umtausch auf den kleineren gelben Behälter bekannt.

