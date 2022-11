﻿Nortorfer Schüler sammelten Spielzeug für geflüchtete Kinder in Neumünster

Fünf Schülerinnen und Schüler der Gemeinschaftsschule in Nortorf haben im Rahmen einer Projektarbeit Spielzeug für geflüchtete Kinder gesammelt und zur Erstaufnahmestelle in Neumünster gebracht. Hintergrund der Aktion ist ein Schulprojekt zum Thema Nachhaltigkeit.

Neumünster/Nortorf. Gleich mehrere Säcke mit Spielzeug haben fünf Schülerinnen und Schüler der Gemeinschaftsschule in Nortorf für geflüchtete Kinder gesammelt. Die Spenden brachten sie jetzt in die Erstaufnahme-Einrichtung nach Neumünster. Der Hintergrund der Aktion: Die Jugendlichen des 11. und 12. Jahrgangs der Gemeinschaftsschule arbeiten in Gruppen an einer Projektarbeit zum Thema Nachhaltigkeit. In diesem Zuge kamen Luca Kröger, Luca Wonneberger, Sahra-Sophie Sommerfeld, Philina Marie Voigt und Marie Joelle Tretow auf die Idee zu der Spendenaktion.

Welche Dinge bei den geflüchteten Kindern besonders rar sind, erfuhren die fünf vom Deutschen Roten Kreuz in Neumünster: Spielzeuge aller Art. Besonders wichtig laut dem Leiter der DRK-Betreuungsgesellschaft, Andreas Hinrichs: Die Spielsachen für Geflüchtete dürfen nicht sprachabhängig sein. Denn nur wenige der geflüchteten Kinder in der Erstaufnahme sprechen Deutsch.

Spenden für geflüchtete Kinder in Neumünster: neue Normalität und Lebensfreude

Per Instagram-Post und mithilfe eines Flyers, der zum Beispiel in Kindergärten ausgelegt wurde, sammelten die Schülerinnen und Schüler mehrere Säcke mit Spielzeug, das sie am vergangenen Freitag persönlich in der Erstaufnahmestelle für Flüchtlinge in Neumünster abgaben

Zurzeit leben etwa 1000 Kinder unter 15 Jahren in den fünf Landesunterkünften. Der Direktor des Landesamtes freut sich über die Spende: „Das ist ein tolles Engagement der Schülerinnen und Schüler. Nach der oft langen Flucht mit traumatischen Erlebnissen gibt das Spielen den Kindern in unserer Erstaufnahme Lebensfreude und erste Normalität.“

Zwei Stunden die Woche hatten die Kinder Zeit, an ihren Projekten zu arbeiten. Timo Off, Schulleiter der Gesamtschule in Nortorf, betreut eine 11. Klasse bei der Projektarbeit. Er sagt, es seien viele tolle Ideen zusammengekommen. Manchmal müsse man die Schüler etwas bremsen und sie darauf hinweisen, dass man auch ein stichfestes Konzept für die Umsetzung der einzelnen Projekte brauche. Oft würden aus den Ideen aber auch tolle handfeste Projekte entstehen – wie etwa die Spielzeugspenden für geflüchtete Kinder. Am 19. Dezember sollen dann alle Arbeiten präsentiert werden.