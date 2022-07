Genusstour Neumünster: „Kleine Spitzenköche“ besuchen Markt und kochen

Wochenmarktbesuch und in der Kochschule kochen: Das stand auf dem Ferienprogramm des Citymanagements in Neumünster.

Die Genusstour des Citymanagements in Neumünster in den Ferien kam gut an – so gut, dass weitere Aktionen stattfinden werden. Im Mittelpunkt der Aktion steht der Wochenmarkt auf dem Großflecken.