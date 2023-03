﻿Gerisch-Stiftung in Neumünster: Großer Hunger nach Kunst nach der Winterpause

Mehrere Monate blieben die Türen der Herbert-Gerisch-Stiftung in Neumünster verschlossen. Aber seit Sonntag ist wieder Kunst-Saison. Der Besucherandrang war groß zur Saisoneröffnung. Gleich drei neue Ausstellungen wurden eröffnet.

Neumünster. Nachdem Neumünsters Stadtpräsidentin Anna-Katharina Schättiger in der Villa Wachholtz ihr Grußwort gehalten hatte, zog es sie direkt zur nächsten Ausstellung: „Ich mag die Porzellankunst von Renate Löding sehr gern, besitze auch schon drei Stücke“, sagte sie. Die Löding-Ausstellung war das persönliche Highlight der Stadtpräsidentin an einem Tag bei der Herbert-Gerisch-Stiftung, der ungewöhnlich reich an Höhepunkten war.

Gleich drei neue Ausstellungen wurden dort am Sonntag zum Start in die neue Saison nach der Winterpause eröffnet. Der Andrang war groß, denn ganz offenbar ist der Hunger nach Kunst gewaltig. 460 Gäste wurden gezählt. Das frühlingshafte Wetter gab dazu den passenden Rahmen. Viele Besucherinnen und Besucher spazierten auch durch den herrlich angelegten Skulpturenpark der Gerisch-Stiftung, in dem auch die Natur schon langsam erwacht.

Der Kieler Künstler und Galerist Rainer Gröschl zeigt in der Villa Wachholtz eine Auswahl seiner Werke, die er unter das Motto „Musterunterbrechungen“ stellte. Brigitte Gerisch begrüßte die Gäste, die Stadtpräsidentin sprach ihr Grußwort, und dann führte der Galerist Augustin M. Noffke in die Ausstellung ein. „Die Rede war wirklich toll. Ein Gast fragte anschließend, ob er sie in schriftlicher Form haben könnte“, sagte Yanine Esquivel, wissenschaftliche Mitarbeiterin der Stiftung.

Besucher bei Gerisch saßen sogar auf der Treppe – wie vor Corona

In der Villa Wachholtz drängten sich dabei die Menschen; nicht alle passten mit hinein und lauschten den Reden durch die geöffneten Türen. Yanine Esquivel: „Es war wieder wie vor Corona. Die Besucherinnen und Besucher saßen sogar auf der Treppe.“

Im Souterrain des Gerisch-Wohnhauses wurde dann die Ausstellung „Zeitlos“ der Neumünsteraner Künstlerin Renate Löding eröffnet; sie zeigt ihre feinen Porzellanarbeiten, die sich an der vielfältigen und zeitlosen Schönheit der Natur orientieren. Zum ersten Mal präsentiert Renate Löding auch Objekte in Kombination mit Glas.

In der Remise gleich nebenan zeigt jetzt Herman de Vries einige seiner Werke. Auf dem Fußboden liegt ein duftendes Lavendelfeld, und an den Wänden hängen Zeichnungen, Blattcollagen und andere künstlerische Eingebungen.

Dichtes Gedränge herrschte auch auf dem Basar von Brigitte Gerisch. Sie löst ihre Sammlung von Textilien, Mode und Accessoires auf. Zwischen den Besucherinnen und Besuchern ging sie hin und her, nannte Preise, handelte auch mal – und erzählte gern eine Anekdote. Sie weiß von jeder Tischdecke und jeder Silberschale, wann und wo die den Weg in ihre Sammlung gefunden hat. Die Einnahmen steckt sie in die Kunstsammlung der Stiftung. „Das erste Bild konnte ich davon schon kaufen“, sagte sie.

Park, Gebäude und das Café der Gerisch-Stiftung sind von nun an wieder mittwochs bis sonntags von 12 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt beträgt acht Euro. Sonntags finden regelmäßig Führungen um 14 Uhr statt (Eintritt zehn Euro).