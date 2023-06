﻿Glasfaser: Neumünster schließt die letzten Lücken

Neumünster. In den Stadtteilen Neumünster-Faldera, -Brachenfeld und Ruthenberg werden gerade die Glasfaserkabel verlegt, und ab Oktober soll das auch in der Innenstadt passieren. Dann ist bald ganz Neumünster an das Glasfasernetz der Stadtwerke Neumünster (SWN) angeschlossen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die SWN haben mit der Vermarktung in der Innenstadt begonnen. Anders als in den anderen Stadtteilen, die zum Teil schon seit Jahren das schnelle Internet haben, gibt es hier aber keine Veranstaltung für Hauseigentümer. „Das machen wir mit der Hilfe von Kolleginnen und Kollegen, die direkt zu den Menschen nach Hause kommen. Man kann aber auch in unserem Kundenzentrum oder online bei uns Kunde werden“, sagte SWN-Sprecherin Saskia Ullrich.

Glasfaser: Baustart in Neumünster-Mitte ab Oktober 2023

Baustart in Neumünster-Mitte soll ab Oktober 2023 sein. „Die ersten Anschlüsse können dann ab März 2024 an Netz genommen werden“, sagte Saskia Ullrich.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In Neumünster sind bereits am Netz (oder werden gerade in Betrieb genommen) die Stadtteile Wittorf (und Padenstedt-Kamp), Gadeland, Gartenstadt, Einfeld und Tungendorf. Gebaut wird derzeit in Faldera sowie in Brachenfeld und Ruthenberg. Vermarktet wird gerade auch noch Neumünster-West (Böcklersiedlung und angrenzende Teile der Innenstadt).

„Für unser großes Ziel, allen Neumünsteranerinnen und Neumünsteraner die Möglichkeit zu geben, vom schnellen Internet zu profitieren, haben wir in den letzten Jahren das Netz flächendeckend ausgebaut. Die Innenstadt wird für uns der krönende Abschluss“, sagt Monika Schmidt, die SWN-Aufsichtsratsvorsitzende.

SWN-Glasfaser in Neumünster auch von anderen Anbietern

Die SWN sind einer der größten Glasfaseranbieter in Schleswig-Holstein, aber ihr Netz steht auch anderen Anbietern offen. „Mit unserer ,Open-Access’-Lösung fördern wir den Wettbewerb und verhindern, dass die Straße von unterschiedlichen Anbietern mehrfach aufgerissen wird, um die Leitungen zu verlegen“, erklärt Fabian Bühring, SWN-Bereichsleiter Telekommunikation.

Lesen Sie auch

Ein erster Partner hat das Angebot jetzt angenommen: Die Wemacom Telekommunikation GmbH aus Mecklenburg-Vorpommern wird zukünftig das Glasfasernetz der SWN nutzen, um ihren Kunden in Schleswig-Holstein schnelle Internetverbindungen anzubieten. Verträge mit weiteren Partnern sollen folgen, kündigten die SWN an.

KN