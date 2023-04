﻿Rekorderlös und glückliche Gewinner in Neumünster

Per Haftbefehl gesucht

Kein Ticket: Zugfahrt endet für Mann in Neumünster mit Gefängnis

Eine Zugfahrt ohne Ticket hatte für einen 40-Jährigen deutlich schärfere Konsequenzen als üblich: Da er ohne Fahrschein in der Bahn unterwegs war, überprüfte die Bundespolizei in Neumünster den Mann und stellte fest, dass er per Haftbefehl gesucht wurde. Der 40-Jährige kam in Haft.