﻿Große Mehrheit in Neumünster für einen Haushalt mit einigen Risiken

Viel Harmonie und auch einige Mahnungen prägten am Dienstag die Debatte der Ratsversammlung über den Haushalt der Stadt Neumünster für die Jahre 2023 und 2024. Am Ende wurde der Etat mit großer Mehrheit verabschiedet. Nur ein selbst ernannter Spaßverderber legte mehrere Finger in die Wunden.

Neumünster. Zum letzten Mal gab es den Haushalt der Stadt Neumünster auf Papier. Als Oberbürgermeister Tobias Bergmann (SPD) den Etat für die Jahre 2023 und 2024 am Dienstag in die Ratsversammlung einbrachte, kündigte er an, dass es in zwei Jahren keine 1400 Seiten Papier mehr für die Ratsmitglieder geben werde, sondern alles nur noch digital zur Verfügung gestellt werde. Das erschreckte aber die wenigsten, weil die meisten Parlamentarier ohnehin schon ihre Tablet-Computer nutzen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Ergebnis vorweg: Nach einer vielstündigen Debatte wurde das Zahlenwerk für die nächsten beiden Jahre einstimmig genehmigt. Nur Mark Michael Proch (NPD) enthielt sich.

Die Verwaltung hatte einen Entwurf vorgelegt, der in beiden Jahren deutlich mehr Ausgaben als Einnahmen vorsieht. Im kommenden Jahr ist ein Defizit von 23,6 Millionen Euro vorgesehen, im Folgejahr von 27,4 Millionen Euro.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

OB Bergmann und der Erste Stadtrat Michael Knapp (CDU) dankten ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Kämmerei, die über Monate an dem Haushalt gearbeitet hatten. Auch alle Politiker am Rednerpult taten es ihnen gleich. Für Bergmann steht das Zahlenwerk für zwei Prinzipien: Haushaltsdisziplin und Handlungsfähigkeit der Stadt.

Lesen Sie auch

„Die Defizite stellen uns nicht zufrieden, wir würden Ihnen lieber einen Haushalt mit schwarzer Null vorlegen. Aber die Kosten für Sozialtransfers steigen um 15 Millionen Euro, die Energiekosten um fünf Millionen und die Zinsen um 2,5 Millionen. Unter diesen Voraussetzungen ist das ein solider Haushalt“, sagte Bergmann.

CDU-Chef: Haushalt noch erträglich

Die 124 neu beantragten Personalstellen seien unabwendbar nötig. Die Politiker könnten sich darauf verlassen, dass alle nicht wirklich benötigten Mitarbeiter auch nicht eingestellt würden. Aber immer neue Aufgaben wie die Reform des Wohngeldes müssten irgendwie erledigt werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gerd Kühl (CDU) fand den Haushalt „unter den aktuellen Bedingungen noch erträglich“, denn er sei geprägt von Kostensteigerungen, die vor einem Jahr noch undenkbar gewesen seien. Man könne nur froh sein, dass die Gewerbesteuerzahler so fleißig in die Stadtkasse einzahlten. Sorgen mache er sich über die stetig steigenden Sozialausgaben und die städtischen Gesellschaften. „Auf das Krankenhaus oder die Stadtwerke müssen wir künftig noch genauer schauen“, sagte Kühl.

SPD-Chef lobte den Haushalt von Neumünster

Volker Andresen (SPD) lobte den Haushalt und merkte an, dass von 124 Stellen nur 61 nicht durch Zuschüsse finanziert seien. "Wir müssen bei den Investitionen vor allem Schulen und Kitas im Blick behalten und werden weiter bauen", sagte Andresen. Der Verkauf von Gewerbegrundstücken, der viele Jahre Geld in die Kasse spülte, sei nun aber nahezu erlegen.

Urte Kringel, die neue Fraktionsvorsitzende der Grünen als Nachfolger von Sven Radestock, signalisierte Zustimmung zum Etat und mahnte, nicht auf Kosten von Klimawandel, Verkehrswende und Bildung zu sparen. "Langfristig wird Sparen dann nämlich teuer", sagte sie.

Jörn Seib, Bündnis für Bürger, warnte dringend davor, die Kostensteigerungen auf die leichte Schulter zu nehmen. „Auf Sie kommen schwere Zeiten zu, Herr Oberbürgermeister. Sie müssen die Ausgaben im Blick behalten“, sagte Seib.

„Entscheidende Stellschraube sind die Personalkosten“

Peter Janetzky (FDP) erinnerte daran, „dass die Gewerbesteuerzahler unseren Wohlstand erhalten“. Auf die Entwicklung der Personalkosten müsse man sehr genau schauen, und der OB müsse schauen, ob alle Prozesse in der Verwaltung optimal liefen. Mark Michael Proch (NPD) sagte, er könne nicht alles im Haushalt mittragen und werde sich darum enthalten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Einziger selbst ernannter "Spaßverderber" war Jürgen Joost von der LKR. Der Haushalt sei weder solide noch zukunftssicher, und die Verwaltung dürfe nicht ständig neues Personal einstellen, sondern der OB müsse strukturelle Veränderungen herbeiführen. "Es kommen gewaltige Investitionen auf uns zu, allein für den Klimaschutz. Und die entscheidende Stellschraube dafür sind die Personalkosten", so Joost. Am Ende stimmte aber auch er für den Haushalt.