﻿Großeinsatz auf der B 430: Auffahrunfall mit fünf Verletzten in Aukrug

Konzertreihe in Neumünster: Musizieren zwischen Schuhregalen

Die Konzertreihe „Kultur im Schuhregal“ in Neumünster geht in die Herbst- und Winter-Saison. Im Schuhgeschäft Stüben sind mitten im Verkaufsraum drei Konzerte geplant. Am kommenden Wochenende geht es schon mit Jazz los.