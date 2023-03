﻿Großeinsatz der Polizei bei Rockertreffen in Neumünster

Die Polizei war am Sonnabend wieder in Neumünster im Großeinsatz: Bei einem Treffen von Rockern in einer Gaststätte wurden alle Gäste kontrolliert und in das Lokal geleitet. Die Hintergründe des Treffens sind unklar.

Neumünster. Schon wieder ein Großeinsatz der Polizei in Neumünster: Am Sonnabendabend waren Dutzende von Einsatzfahrzeugen am Baumschulenweg im Stadtteil Böcklersiedlung aufgefahren. Sie kontrollierten die Besucherinnen und Besucher einer Veranstaltung.

Der halbe Baumschulenweg und der Parkplatz eines Restaurants waren von Polizeiwagen gesäumt. Beamte trugen Schutzkleidung und waren zum Teil mit Maschinenpistolen bewaffnet. In dem Restaurant sollte offenbar eine Veranstaltung stattfinden, deren Gäste vor Betreten des Restaurants kontrolliert wurden.

Polizisten fotografierten einen Pullover der „Bandidos Spain“

Es soll sich um eine Veranstaltung eines Rockerclubs gehandelt haben. Am Abend trugen Polizisten einen Pullover mit dem Logo der „Bandidos Spain“ aus dem Lokal und machten Fotos davon. Die Einsatzleitstelle der Polizei gab am Sonntagmorgen auf Anfrage keinerlei Auskunft zu der Veranstaltung, bestätigte nicht einmal den Einsatz in Neumünster.

Polizisten fotografieren in Neumünster einen beschlagnahmten Pullover von den „Bandidos Spain“. © Quelle: Neumünster TV

Vor Jahren war Neumünster einer der Schwerpunkte in Schleswig-Holstein beim sogenannten „Rockerkrieg“ zwischen „Bandidos“ und „Hells Angels“, bis der damalige Innenminister Klaus Schlie die verfeindeten Clubs 2010 verbot.

Neumünster war Schwerpunkt im „Rockerkrieg“

2019 tauchte das Thema erneut in Neumünster auf, als im Einkaufszentrum Holsten-Galerie ein Tätowierstudio eröffnete, das in der Hand eines früheren „Bandidos“-Funktionärs gewesen sein soll. Nach zahlreichen Protesten und Demonstrationen wurde das Tattoo-Studio wieder geschlossen.

Auch in Wahlstedt im Kreis Segeberg hatte es vor ein paar Jahren mehrfach große Polizeieinsätze und Durchsuchungen im Clubhaus eines anderen „Bandidos“-Clubs gegeben.