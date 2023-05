﻿Großkontrolle: Polizei Neumünster suchte Alkohol- und Drogensünder

Neumünster. Sogar an eine WC-Anlage hatte die Polizei gedacht: Bei einer Großkontrolle der Polizei vor den Holstenhallen von Neumünster wurde schwerpunktmäßig nach Alkohol- und Drogensündern sowie Menschen gesucht, die unter dem Einfluss von Medikamenten am Steuer sitzen. Für Urinkontrollen durften die Beamten ein WC in der Holstenhalle nutzen.

„Das haben wir auch schon mehrfach genutzt. Wir haben Spezialisten dabei, die sofort Verdacht schöpfen. Menschen unter Drogen erkennt man an den Augen und auch am Verhalten“, sagte Polizeisprecher Sönke Petersen.

40 Beamte kontrollierten alle Autos an den Holstenhallen

40 seiner Kolleginnen und Kollegen standen mehrere Stunden an der Rendsburger Straße und zogen alle Fahrzeuge aus beiden Richtungen heraus. Federführend war das 1. Revier Neumünster, das durch Beamte von der Verkehrsüberwachung, von Diensthundeführern und vom Zoll unterstützt wurde.

Alle Autofahrer aus beiden Fahrtrichtungen wurden abgeleitet. © Quelle: Thorsten Geil

Diese Kontrolle hatte einen Grund: „Der jüngste Unfallbericht hat gezeigt, dass Alkohol und Drogen am Steuer zu den häufigsten Unfallursachen in Neumünster gehören. Dagegen arbeiten wir an – und wir zeigen, dass die Polizei präsent ist“, so Sprecher Petersen.

Zunächst wurde der Verkehr verlangsamt und auf eine Spur verengt, sodass ein Beamter am Kontrollpunkt entscheiden konnte, welches Auto weiterfahren durfte und welches anhalten musste. Dann hieß es: „Guten Tag, die Fahrzeugpapiere, bitte! Haben Sie Alkohol getrunken oder Drogen konsumiert?“ Alcotestgeräte und Testkits für Drogen standen bereit.

Autofahrer mussten in Neumünster ihr Warndreieck suchen

Schon nach wenigen Minuten war die erste Autofahrerin ohne angelegten Sicherheitsgurt angehalten worden. Auch mit dem Handy am Ohr ließ sich bald jemand am Lenkrad erwischen. Mancher Autofahrer musste beim Gespräch mit den Beamten aussteigen und in den Tiefen seines Kofferraums nach dem Warndreieck und dem Verbandszeug suchen.

Immer wieder wurde auch ein Polizist mit seinem Diensthund an ein Fahrzeug gerufen, um überall gründlich zu schnüffeln. „Diese Hunde sind auf den Geruch von Drogen ausgebildet. Dabei finden wir auch immer wieder verstecktes Bargeld, denn das riecht dann oft ebenfalls nach Drogen“, so Polizeisprecher Petersen.

Spezialisten unter den Beamten nahmen sich die Lkw vor, denn um all die Regeln und Feinheiten im Fernverkehr zu kennen, braucht man Erfahrung und besondere Schulungen.

