Zwei Jahr konnte er seine Lieblinge nicht öffentlich zeigen: Der Haflinger-Freundeskreis Schleswig-Holstein und Hamburg veranstalte am Sonnabend das größte Spring- und Dressurturnier für Haflinger im Norden. Mehr als 100 Teilnehmer trafen sich im Pony-Park Padenstedt.

Padenstedt. Temperaturen um die 30 Grad und eine sengende Sonne über dem Springparcours konnten die Begeisterung des Haflinger-Freundeskreises Schleswig-Holstein und Hamburg sowie ihrer mehr als 100 Gäste kaum schmälern. Zwei Jahre hatten sie auf den Moment gewartet, an dem sie das Können ihrer Pferde wieder einer breiten Öffentlichkeit präsentieren konnten. Am Sonnabend war es so weit.

Um 8 Uhr trafen die ersten Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus ganz Norddeutschland am Veranstaltungsort, dem Pony-Park Padenstedt, ein. Schließlich sollte um 9 Uhr das Springen beginnen. „Shania ist genauso aufgeregt wie ich“, gab Sonia De Asunciun Perez zu. Die 18-jährige Kaltenkirchenerin führte ihren Haflinger am Zügel durch den Parcours, „damit er sich mit dem Gelände vertraut machen kann“. Sonia De Asunciun Perez reitet seit zwölf Jahren. „Von Anfang an nur Haflinger“, betonte sie. „Die haben einen tollen Kampfgeist.“