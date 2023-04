﻿Herbert Möller: 100 Jahre dank guter Gene und Gottes Gnade

Neumünster. Dieser Mann soll 100 Jahre alt sein? Eine Kriegsverletzung quält ihn seit 79 Jahren, aber Herbert Möller ist noch erstaunlich agil, im Kopf sowieso. Er weiß noch ganz genau, wie groß die CDU-Rathausfraktion in Neumünster 1962 war – und alle anderen Zahlen, Daten und Fakten aus seinem langen Leben hat er auch parat. An Karfreitag feiert Herbert Möller in Neumünster seinen 100. Geburtstag.

Als Stadtpräsidentin Anna-Katharina Schättiger ihm vor Wochen eröffnete, dass die Stadt Neumünster ihm zu Ehren an seinem Geburtstag einen Empfang geben wolle, lehnte er ab. „Als gläubiger Katholik gehe ich an Karfreitag nicht feiern“, sagte er – und war einverstanden, dass der Empfang nun am Sonnabend stattfinden wird.

Herbert Möller wurde auf dem Bauernhof seiner Eltern in Maffersdorf an der Neiße im Sudetenland geboren (heute Tschechien). Nach dem Schulabschluss konnte er nicht wie geplant in Prag studieren, sondern wurde zum Kriegsdienst eingezogen. Dem Kessel von Stalingrad entkam er 1942 in letzter Minute.

Dem Kessel von Stalingrad entkam er 1942 in letzter Minute

Zwei Jahre später wurde Leutnant Möller schwer verwundet. Ein Granatsplitter steckt bis heute in seiner Wirbelsäule und quält ihn immer wieder. „Mein Ledergürtel hatte den Durchschlag des Splitters gebremst und mir das Leben gerettet“, sagt Möller. Auch den Dresdner Feuersturm 1945 überstand er.

Als Kriegsgefangener kam Herbert Möller im Oktober 1945 auf einem Armeelastwagen nach Neumünster und dachte beim Anblick der zerstörten Stadt: „Oh Gott, hier willst du nicht begraben sein.“ 1947 wurde er als Kriegsgefangener entlassen, arbeitete aber noch fünf Jahre für die englischen Besatzer. „1952 war ich plötzlich arbeitslos, fand aber schnell eine Anstellung bei den Phrix-Werken, der späteren Nordfaser. Da blieb ich fast 20 Jahre lang“, erinnert sich Möller.

In dem Haus von 1952 in Neumünster wohnt Herbert Möller noch heute

Mit seiner Frau Carola ließ er sich in Neumünster nieder, gründete die Siedlergenossenschft Eigener Herd und baute 1952 ein Haus im Dahlienweg für die mittlerweile vierköpfige Familie. Dort wohnt Herbert Möller noch heute.

1959 trat er in die CDU ein, 1962 kam er das erste Mal in die Ratsversammlung. „1966 wurde ich dann schon zum Fraktionsvorsitzenden gewählt, und das blieb ich 20 Jahre lang. CDU-Kreisvorsitzender war ich von 1982 bis 1991“, sagt Möller. Auch im Landtag saß er eine Amtsperiode.

In seiner Zeit im Rat arbeitete CDU-Mann Möller eng und vertrauensvoll mit den SPD-Oberbürgermeistern Walther Lehmkuhl und Uwe Harder zusammen, immer zum Wohle der Stadt. Sein politischer Zögling Torsten Geerdts, heute Staatssekretär a.D, sagt über Möller: „Er war im politischen Gefecht trotz aller Klarheit ein Brückenbauer zwischen den demokratischen Parteien in unserer Stadt. Nicht von ungefähr hielt er 2017 zum 150-jährigen Bestehen der SPD Neumünster eine Rede voller Wertschätzung.“

Dass die SPD damals ausgerechnet den politischen Gegner Möller für ihre Festrede verpflichtete – daran hat auch der heutige SPD-Fraktionsvorsitzende Volker Andresen mitgewirkt, sein Schwiegersohn. „Als meine Tochter ihn das erste Mal nach Hause brachte, habe ich gesagt: ,Kommen Sie rein, Herr Andresen, aber an dieser Türschwelle ist Schluss mit Politik’. Daran haben wir uns immer gehalten“, sagt Möller. Zeitweilig duellierten sie sich sogar vom Rednerpult der Ratsversammlung aus, aber privat war das Verhältnis immer sehr gut.

Nach der Nordfaser-Zeit arbeitete Herbert Möller bis zum Ruhestand als Geschäftsführer bei der BIG Heimbau. Danach holte ihn das DRK Neumünster noch zweimal als ehrenamtlichen Geschäftsführer aus dem Ruhestand zurück.

Herbert Möller, letzter der alten Garde in Neumünster

Die Liste seiner Auszeichnungen und Ehrenmitgliedschaften ist lang, darauf stehen unter anderem das Bundesverdienstkreuz 1. Klasse, die Caspar-von-Saldern-Verdienstmedaille der Stadt Neumünster und die Freiherr-vom-Stein-Verdienstmedaille des Landes Schleswig-Holstein, der Kulturpreis des Sudetendeutschen Kulturwerks.

Auf den Empfang zu seinen Ehren freut Herbert Möller sich. Er sagt: „Ich bin der letzte der alten Garde, das ist der Nachteil des Alters. Aber dank Gottes Gnade und guter Gene bin ich sehr zufrieden.“