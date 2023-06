﻿Neue Hightech-Halle in Neumünster: Ein Meilenstein für zwei Vorzeigefirmen

Neumünster. Wenn die Manager der Firmen Voigt Logistik und Danfoss in Neumünster etwas zu besprechen haben, ist das künftig eine fußläufige Angelegenheit: 1500 Meter liegen zwischen dem Maschinenbauer Danfoss und seinem Logistiker Voigt. Der hat für seinen größten Kunden Danfoss jetzt eine eigene Halle an der Lahnstraße im Industriegebiet Süd gebaut. Am Gebäude prangen beide Firmenlogos.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Seniorchef Henning Voigt sagte bei der Einweihung vor rund 70 Arbeitskräften beider Unternehmen, dass die Zusammenarbeit nach nun fast 40 Jahren eine neue Dimension bekommen habe. „Das ist ein Meilenstein. Endlich haben wir alles für Danfoss unter einem Dach“, sagt Voigt. Seine Firma ist Bauherr, Danfoss ist Mieter.

Von der neuen Hightech-Halle aus beliefert Voigt den Maschinenbauer mit allen Teilen für die Produktion und transportiert viele fertige Danfoss-Produkte in alle Welt. Das Vertrauen zwischen den Unternehmen und dem jeweiligen Personal ist so groß, dass man auf einer gemeinsamen EDV-Plattform arbeitet.

An der neuen Halle prangen – als Zeichen der Partnerschaft – die Logos von Danfoss und von Voigt. © Quelle: Thorsten Geil

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die neue Halle hat 12 000 Quadratmeter Nutzfläche und weitere 550 Quadratmeter Bürofläche – für Teams beider Firmen. Die Regalanlage im Gebäude umfasst 6,6 Kilometer und bietet mehr als 8200 Plätze. Etwa alle zwei Stunden fährt ein Laster von der Lahnstraße an den Krokamp und stellt das Material in die Danfoss-Produktion, das genau dann auch gebraucht und verarbeitet wird.

Nach einem ähnlichen Konzept hatte Voigt vor knapp zwei Jahren gleich nebenan eine Logistik-Halle für einen anderen Großkunden gebaut und in Betrieb genommen, die Labortechnik-Firma Sysmex.

Danfoss und Voigt in Neumünster sind Partner seit rund 40 Jahren

Danfoss Power Solutions beschäftigt mehr als 1000 Menschen in Neumünster. Die entwickeln und vertreiben hydrostatische Antriebstechnik für Land- und Baumaschinen – mit rund 200 Maschinen an neun Produktionslinien. Die Gründung war bereits 1970 als Sauer-Getriebe, später Sauer-Sundstrand und Sauer-Danfoss. Seit 2013 ist der Standort in Neumünster ein Teil des Danfoss-Konzerns mit Hauptsitz in Nordborg, Dänemark. Die Sauer-Gründerfamilie von Klaus Murmann ist heute nicht mehr engagiert.

Lesen Sie auch

Externer Logistik-Partner von Danfoss ist die Gruppe Voigt Logistik, unweit von Danfoss im Industriegebiet Süd. Das Familienunternehmen Voigt gibt es seit 90 Jahren, ist heute einer der größten Logistiker in Schleswig-Holstein und wird gemeinsam von Henning sowie Hannes Voigt in dritter und vierter Generation geführt. Fast 370 Arbeitskräfte und 35 Auszubildende arbeiten an vier Standorten in Neumünster. 106 eigene Lkw sind auf den Straßen unterwegs.

KN