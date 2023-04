﻿Fahrgastzahlen im ÖPNV in Neumünster steigen stark

Neumünster. An Sonntagen sieht man im Stadtbild von Neumünster seit August 2022 nur noch die Pkw des Shuttle-Services „Hin&Wech“ fahren; die großen Linienbusse der Stadtwerke Neumünster (SWN) bleiben an diesem Tag auf dem Betriebshof (mit Ausnahme der in der Sommersaison fahrenden Sommerlinien). Das hat die Fahrgastzahlen enorm gesteigert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nach neun Monaten haben die SWN jetzt eine erste Bilanz gezogen. Knapp 30 000 Fahrgäste waren an den Sonntagen auf 14 000 Fahrten unterwegs. „Damit haben wir im Vergleich zu den Omnibussen allein an den Sonntagen 19 000 Liter Diesel und 70 Tonnen klimaschädliches CO2 eingespart. Das zeigt, wie einfach und effektiv Klimaschutz mit neuen Ideen sein kann“, teilte Monika Schmidt mit, die Aufsichtsratsvorsitzende der SWN.

Speziell das Sonntagsangebot wird immer beliebter; es fahren deutlich mehr als 30 Prozent mehr Menschen mit dieser Art des ÖPNV als in den Bussen, und die Nachfrage steigt immer weiter. Insgesamt haben die SWN seit August 2022 die Fahrgastzahlen im ÖPNV nach eigenen Angaben um 330 Prozent gesteigert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Doch des einen Freud ist des anderen Leid: „Wir haben 40 Prozent unserer Fahrten in den späten Abendstunden und nachts verloren, seitdem es den Fahrdienst Hin&Wech in Neumünster gibt – da habe ich die Verluste durch die Corona-Pandemie schon rausgerechnet“, sagt Senol Celik von der Taxigenossenschaft Neumünster.

Der Shuttleservice ist montags bis donnerstags von 22.30 bis 1 Uhr verfügbar, an Freitagen bis 2 Uhr, an Sonnabenden von 4 bis 9 Uhr – und dann wieder am Abend ab 18.30 Uhr durchgehend bis Mitternacht am Montagmorgen.

Lesen Sie auch

Vor zweieinhalb Jahren hatten die Stadtwerke Neumünster den neuen Service in den Randzeiten des Linienbusverkehrs eingeführt. Seit 2021 fährt Hin&Wech auch im Umland von Neumünster. Die Pkw und Kleinbusse fahren nach Bedarf auf individuelle Anfrage der Fahrgäste von einer Bushaltestelle nach Wahl zu einer anderen, ohne Linienführung. Man sitzt allein im Fahrzeug oder teilt es sich mit anderen Menschen, die ein ähnliches Ziel haben.

Die Kosten der SWN dürften enorm gefallen sein, denn statt vieler großer Busse fahren jetzt noch eine Handvoll Pkw. Die Kunden scheinen trotzdem zufrieden zu sein: Den Service bewerten die Fahrgäste laut SWN im Durchschnitt mit 4,7 von 5 möglichen Sternen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die durchschnittliche Distanz zum Einstiegsort liegt nach der Analyse der SWN wegen der vielen Haltepunkte bei lediglich 92 Metern. Gebucht wird Hin&Wech entweder per App oder (sonntags von 8 bis 20 Uhr) auch telefonisch.