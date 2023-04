﻿Holsteiner Verband plant Hengstkörung in Elmshorn statt in Neumünster

Der Holsteiner Verband bricht mit einer Tradition: Die nächste Hengstkörung ist nicht in den Holstenhallen in Neumünster, sondern auf dem Verbandsgelände in Elmshorn geplant. Das sind die Gründe.

Rund 2500 Besucher kamen im Februar zur Körung der Holsteiner Hengste in die Holstenhallen.

Neumünster. Der Holsteiner Verband hat am Wochenende den Umzug seiner Hengstkörung in Dezember 2023 von den Holstenhallen in Neumünster aufs Verbandsgelände nach Elmshorn angekündigt. Dirk Iwersen, Geschäftsführer der stadteigenen Holstenhallen Neumünster, zeigte sich auf Anfrage nicht überrascht: „Es geht im Wesentlichen um ein Terminproblem“, nannte er als Grund.

Zum Wunschtermin des Holsteiner Verbands im Dezember ist in den Holstenhallen kein Platz, erklärte Dirk Iwersen. Er betont unisono mit Johanna Voth, Pressesprecherin des Holsteiner Verbands: „Es gibt keine Unstimmigkeiten.“ Die Hengstkörung ist seit Jahrzehnten fester Bestandteil im Terminkalender der Pferdestadt Neumünster.

„Unser Wunschtermin im Dezember passt den Holstenhallen nicht“, sagte Johanna Voth auf Anfrage. Die Körung auf dem Verbandsgelände in Elmshorn sei ein Pilotprojekt. „Ob wir dauerhaft dorthin umziehen, ist noch offen.“ Im Februar 2023 waren erstmals Körung und Hengstschau komprimiert an einem Wochenende in den Holstenhallen organisiert worden.

Die Hengstschau vom Holsteiner Verband bleibt in den Holstenhallen

Es solle wieder zwei getrennte Termine geben, erklärte Voth. Die Hengstschau bleibt weiterhin im Februar in Neumünster. Dirk Iwersen berichtete, dass er mit dem Vorstand des Holsteiner Verbands zudem in Gesprächen für die Hengstkörung 2024 sei.

Der Plan: Die Hengstkörung bekommt einen Termin im November, vor den Trakehner Tagen. Gründe für eine Kombination der Pferdesport-Events. Der Spezialboden für Pferde bleibt während beider Veranstaltungen in der Holstenhalle, eine Pferdemesse ebenso. Zu den Pferdesport-Events in den Holstenhallen zählen außerdem die Messe Nordpferd, das Pferdestammbuch, die Turniere VR Classics und Holstein International.