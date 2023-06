﻿Das sollten Sie über die Sonnen-Köste 2023 in Neumünster wissen

Erstaufnahme am Haart

Auf dem Gelände des Landesamts für Zuwanderung und Flüchtlinge am Haart in Neumünster wird ordentlich gebaut. Dort entstehen in den nächsten Jahren mehrere Gebäude. Weil der Untergrund sehr sandig ist, müssen zunächst mit viel Aufwand Säulen in den Untergrund getrieben werden.