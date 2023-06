Sonne satt zur Holstenköste: „Zur Kieler Woche kann es gern regnen“

Neumünster. Mit einer Portion Selbstironie hat Neumünsters Oberbürgermeister Tobias Bergmann am Donnerstagnachmittag zum ersten Mal eine Holstenköste in Neumünster eröffnet. Er hatte zuvor sichtlich Mühe gehabt, den Gleichschritt beim Marsch über den Großflecken zu halten. „Es hat einigermaßen funktioniert, glaube ich. Ich habe immer auf die roten Stiefel vor mir geschaut“, sagte Bergmann von der großen Bühne herunter.

Die Stiefel gehörten den jungen Damen des Mädchen-Musikzugs Neumünster, die traditionell mit den beiden Gilden durch die Innenstadt marschiert waren und die Stadtoberhäupter abgeholt hatten: Bergmann und Stadtpräsidentin Anna-Katharina Schättiger warteten auf der Rathaustreppe und reihten sich dann in den Zug ein.

Wie lange geht die Holstenköste 2023 in Neumünster?

Die 47. Holstenköste lädt bis zum Sonntag, 11. Juni, die Menschen zu Feier, Spiel, Sport und Spaß in die Neumünster ein. Auf sieben Bühnen gibt es Livemusik. Ebenfalls im Programm der Holstenköste: Köstenflohmarkt, Köstenlauf, Veteranenrallye, Kinderfest und vieles mehr.

Bergmann dankte allen, die an der Vorbereitung mitgewirkt haben und während der Holstenköste 2023 aktiv sein werden – von Cheforganisator Stephan Beitz bis zu den Damen, die die Sanitäranlagen sauberhalten werden.

Zwei übermütige Sprüche erlaubte sich Bergmann dann vor den Besuchern der kleinen Eröffnungsveranstaltung auch noch. Er versprach, beim Holstenköstenlauf über zehn Kilometer eine bessere Zeit zu schaffen als sein Amtskollege aus der Nachbargemeinde Wasbek. Dass Karl-Heinz Rohloff fast 20 Jahre älter ist als er, verschwieg Bergmann dabei grinsend.

Und beim Blick gen Himmel stichelte er gegen die Landeshauptstadt Kiel. „Vielen Dank an Petrus! Wir haben Kaiserwetter zu unserem Fest in Neumünster. Übernächste Woche darf es dann gern wieder regnen – mit Grüßen an die große Schwester in Kiel“ – und die Kieler Woche.

