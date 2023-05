﻿Holstenköste Neumünster: Partynächte ohne „Hinterhof“

Stadtfest vom 8. bis 11. Juni

Auf der Holstenköste in zwei Wochen wird es wieder reichlich Gelegenheit geben, um Musik zu hören und zu feiern, aber der traditionsreichste Standort ist nicht dabei: Auf dem „Hinterhof“ wird es so leise sein wie an allen anderen Wochenenden des Jahres. Warum der Veranstalter sich schweren Herzens davon verabschiedet hat.

