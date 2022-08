﻿Holstenköstenlauf Neumünster kommt zurück in die Innenstadt

Die Verantwortlichen des Sportvereins Tungendorf haben auf die Kritik am Holstenköstenlauf dieses Jahres reagiert: 2023 wird Start und Ziel des beliebten Volkslaufs wieder in der Innenstadt sein. Oberbürgermeister Tobias Bergmann hatte darauf gedrängt. Treffpunkt wird nun der Kleinflecken sein.

Neumünster. Die Resonanz von Teilnehmern und Zuschauerinnen des Holstenköstenlaufs 2022 fasste Neumünsters Oberbürgermeister Tobias Bergmann (SPD) so zusammen: „Großartige Veranstaltung, gehört aber in die Innenstadt.“ So kommt es im nächsten Jahr wieder. Start und Ziel wird auf dem Kleinflecken sein, mitten in der City.

Bergmann hatte nach dem Lauf im Juni, bei dem er selber auch gestartet war, das Gespräch mit den Veranstaltern vom Sportverein Tungendorf (SVT) gesucht. „Und innerhalb von 30 Minuten hatten wir mit dem Kleinflecken eine sehr gute Lösung gefunden“, sagt Organisator Stefan Voss vom SVT. Der Kleinflecken ist ein historischer, vor ein paar Jahren hübsch renovierter Platz und nur wenige hundert Meter vom Großflecken, dem Einzelhandelszentrum der Innenstadt, entfernt.