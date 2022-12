Tipps vom Profi: So haben Hunde Silvester keinen Stress

Mielkendorf. Marc Lindhorst ist Coach der DOGS-Hundeschule Kiel und arbeitet seit 2005 nach der Trainingsphilosophie von Martin Rütter. Seitdem hilft er Hundehaltern auf dem Weg zu einer harmonischen Beziehung zu ihrem Vierbeiner. Und kennt als Experte natürlich Tipps und Tricks, um entspannt durch die Silvesternacht zu kommen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Herr Lindhorst, wieso haben so viele Hunde Probleme mit der Geräuschkulisse an Silvester? Sollte man als Hundehalter nicht von Beginn an - also mit dem Welpen - Geräusche aller Art in das Training und die Ausbildung einbauen?

Silvester: Hunde vor Ängsten schützen

Marc Lindhorst: Vorab ist es wichtig zu wissen, dass Ängste evolutionär überlebenswichtige Emotionen sind, die vor Schäden schützen. Sollten Ängste jedoch ein gewisses Ausmaß annehmen oder nicht mehr angemessen sein, dann können sie das Leben des betroffenen Hundes massiv einschränken.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Ursachen für eine Geräuschangst können vielfältig sein. Rassezugehörigkeit, Alter und gesundheitliche Einschränkungen sowie schlechte Erfahrungen mit dem Reiz können die Angst vor Geräuschen auslösen oder aufrechterhalten. Aber auch fehlende oder mangelhafte Erfahrungen mit Knallern, Böllern & Co. können zur Entwicklung einer Geräuschangst führen. Besonders in der frühen Entwicklungsphase ist es wichtig, dass Hunde lernen, sich mit verschiedensten Reizen auseinanderzusetzen und eigene Bewältigungsstrategien zu erlernen.

Herr Lindhorst, wenn aber genau das nicht erfolgt ist und der Hund verängstigt ist, gibt es einen Tipp, wie man als Hundehalter dann am besten mit dem Problem umgeht?

Um einem ängstlichen Hund am effektivsten zu helfen, bieten sich verschiedene Methoden aus der Verhaltenstherapie an. Besonders die sogenannte Gegenkonditionierung ist eine erfolgreiche Therapieform, um lauten Geräuschen ihren Schrecken zu nehmen. Dabei wird der Furcht auslösende Reiz gemeinsam mit einem positiv besetzten Reiz präsentiert. Durch die wiederholte gemeinsame Präsentation der beiden Reize lernt der Hund, dass der ehemals gefürchtete Reiz zu einem konditionierten positiven Reiz wird. Anstatt negativer Gefühle lösen laute Geräusche dann positive Gefühle aus. Dieser Prozess braucht jedoch einige Zeit, da das Training sehr kleinschrittig aufgebaut werden muss, um Lernerfolge zu gewährleisten und den betroffenen Hund nicht zu überfordern.

Lesen Sie auch

Herr Lindhorst, langfristig können Sie und Ihr Team sicher helfen, aber was kann man kurzfristig machen, um einem verängstigten Tier den Silvesterabend so angenehm wie möglich zu gestalten?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Um die Silvesterangst beim eigenen Hund etwas zu mildern, können verschiedene Dinge ausprobiert werden. Idealerweise besteht bereits ein sicherer Rückzugsort, den der Hund beim Beginn der Silvesterknallerei aufsuchen kann. Manche Hunde möchten sich dann am liebsten ins Bett des Halters oder in den Kleiderschrank verkriechen oder in die hinterste Ecke des Kellers flüchten. Da es teilweise bereits vor dem 31. Dezember draußen knallt, sollten entsprechende Türen auch schon an den Tagen vor Silvester offen sein. Die Spaziergänge sollten möglichst in knallfreien Gegenden stattfinden und der eigene Hund durchgehend an der Leine bleiben.

In Absprache mit einem Tierarzt können sanfte Beruhigungsmittel auf pflanzlicher Basis oder auf Basis von Milcheiweiß einige Tage vorab gegeben werden. Idealerweise werden diese Mittel bereits zwei bis drei Tage vor Silvester verabreicht. Zylkene zum Beispiel, ein hydrolysiertes Milchprotein, kann Stress dämpfen, hierbei sollte die empfohlene Dosierung jedoch verdreifacht werden. Auch die Aminosäure Tryptophan, die in verschiedenen Nahrungsergänzungsmitteln enthalten sind (beispielsweise Adaptil), und Grundsubstanz des ausgleichenden Botenstoffes Serotonin ist, kann stressmildernd wirken.

Auch der Einsatz von einem selbst gemachten Gehörschutz, den er dann vor der Knallerei tragen kann, ist sinnvoll. Dazu etwas Watte in das Hundeohr stecken und dann einen Schal mehrfach um den Kopf wickeln und mit einem selbstklebenden Verband fixieren. Eine vorab stattfindende Gewöhnung ist hierbei natürlich wichtig.

Herr Lindhorst, bevor die Knallerei so richtig losgeht – was kann man bei verängstigten Tieren noch machen?

Am 31. Dezember steht dann ein ausgedehnter Spaziergang und maßvolle körperliche Beschäftigung am frühen Nachmittag auf dem Programm, die dem Hund dabei helfen, entspannter zu werden. Heruntergelassene Rollläden oder zugezogene Vorhänge können den Lärm von draußen eine wenig dämpfen und auch klassische Musik kann eingesetzt werden, um Knaller & Co. zu übertönen. Kurz vor Mitternacht gibt es dann einen entsprechenden Kauartikel oder eine Leckmatte, da das lange Kauen und Lecken entspannend wirkt.

Silvester: Mit Angst-Hunden der Knallerei entfliehen

Bei besonders ängstlichen Hunden macht es Sinn, dem Feuerwerk komplett zu entfliehen und Silvester an einem ruhigen Ort zu verbringen, an dem definitiv nicht geknallt wird. Auf einigen Nordseeinseln (Amrum oder Sylt) sowie einigen Städten (z.B. St. Peter Ording) besteht ein Abbrennverbot von Feuerwerkskörpern. Im Internet erfährt man, wo sich diese Orte befinden. Alternativ kann ein entspannter Jahreswechsel mit dem Hund auch auf einem Rastplatz außerhalb der Stadt verbracht werden. Bereits durch das Fahrgeräusch im Auto werden die Knallgeräusche nicht so intensiv wahrgenommen und in der Nähe von Autobahnen werden selten Böller und Raketen gezündet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Herr Lindhorst, wie sieht es denn bei Ihnen daheim aus - hat einer Ihrer Hunde Angst und wenn ja, was macht der Profi?

Leider leidet unser zwölfjähriger Großpudel mit Namen Herr Doktor wie viele ältere Hunde seit einiger Zeit ebenfalls unter dem Feuerwerk zum Jahreswechsel. Begleitend zur bereits geschilderten Therapie nutzen wir ebenfalls die genannten Maßnahmen, um ihm den Stress ein wenig zu nehmen.