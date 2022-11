﻿Immer mehr minderjährige Flüchtlinge ohne Eltern in Neumünster

Neumünster. Der Begriff UMA ist seit 2015 ein Thema in Neumünster. Damals kamen – auf dem damaligen Höhepunkt der Flüchtlingswelle – mehr als 740 „Unbegleitete minderjährige Ausländer“ (UMA) in der Stadt an. Sie werden besonders betreut und sollen nicht in den großen Erstaufnahmen „untergehen“. Seit 2017 waren die Fallzahlen deutlich gesunken, aber nun kommen wieder deutlich mehr junge Menschen ohne Eltern hier an.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In den Jahren 2020 und 2021 kamen nur noch gut 200 UMA nach Neumünster, aber in diesem Jahr sind es schon mehr als 400. Die Stadtverwaltung bringt das zunehmend in Schwierigkeiten, wie im städtischen Jugendhilfeausschuss berichtet wurde.

Die jungen Flüchtlinge sollen zügig von Neumünster auf andere Kreise verteilt werden

Nach Neumünster kamen schon immer überproportional viele UMA, weil hier die zentrale Erstaufnahme des Landes ist – und das hat den Allgemeinen Sozialen Dienst (ASD) der Stadt schon immer sehr stark belastet. Die jungen Menschen werden hier zumindest vorübergehend in Obhut genommen, sollen dann aber eigentlich zügig auf die Landkreise weiterverteilt werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

„Viele Kommunen können die Versorgung der Minderjährigen nicht mehr nach den gebotenen fachlichen Standards sicherstellen. So ist es aktuell auch in Neumünster“, heißt es in dem Bericht von Stadtrat Carsten Hillgruber (SPD), den die Mitglieder des Ausschusses zur Kenntnis nahmen.

Landesweit sind die Kapazitäten in entsprechenden Einrichtungen erschöpft

Ein großes Problem ist demnach schon die unmittelbare Unterbringung nach der Ankunft. Landesweit sind die Kapazitäten in entsprechenden Einrichtungen erschöpft. Darum bleiben viele UMA häufig doch ein paar Tage in der Erstaufnahme, „bis sie im Jugendhilfesystem einen Platz finden“, so die Stadtverwaltung.

Auch die Feststellung des Alters der Ankömmlinge mit einem speziellen Röntgensystem kann derzeit nicht, wie eigentlich vorgeschrieben, sofort nach der Ankunft erledigt werden, sondern es dauert bis zu sieben Werktage. „Das liegt auch daran, dass das entsprechende Team personell seit Monaten nicht vollständig besetzt ist. Das Team weist einen überproportional hohen Krankenstand auf“, so die Stadt; darum sei die Arbeit „realistisch nicht zu bewältigen“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Stadt Neumünster hat Personal umstrukturiert

Der Fachdienst hat mehrere Maßnahmen ergriffen und Personal aus anderen Abteilungen dazu geholt. Gemeinsam mit einem freien Träger wurde eine Immobilie für die Unterbringung von bis zu fünf Jugendlichen in Betrieb genommen, und es laufen Gespräche für zehn weitere Plätze im neuen Jahr. Das solle etwas Entlastung bringen.

Außerdem plant Stadtrat Hillgruber Gespräche mit dem Landesjugendamt mit dem Ziel, das Verfahren zu beschleunigen und die Jugendlichen schneller auf andere Landkreise zu verteilen. „Dann werden Teile der Aufgaben, die heute noch in Neumünster bearbeitet werden, künftig in anderen Kommunen erbracht“, so Hillgruber.