Hauke Hansen (CDU) sitzt seit 100 Tagen als direkt gewählter Abgeordneter für Neumünster und Boostedt im Landtag. Im Interview spricht er über Gesundheitspolitik und Zocken an der Konsole, über fehlendes Geld in Krankenhäusern und frühkindliche Bildung.

Neumünster. Bei den Landtagswahlen im vergangenen Mai errang der Kreisvorsitzende der CDU in Neumünster, Hauke Hansen, das Direktmandat für den Kieler Landtag. Die Mit 43,4 Prozent setzte er sich deutlich durch. Hauke Hansen stammt aus Neumünster, machte in der Stadt Abitur und schloss ein Duales Studium zum Diplom-Finanzwirt ab und arbeitete zuletzt als Beamter im Finanzamt Neumünster. Hansen ist verheiratet, hat eine Tochter und wohnt mit seiner Familie in Padenstedt bei Neumünster. Seit 2003 ist Hansen aktiv in der Kommunalpolitik, zunächst in der FDP. Zehn Jahre saß er in der Ratsversammlung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Frage: Sie sitzen jetzt 100 Tage im Landtag und vertreten die Bürgerinnen und Bürger aus Neumünster und Boostedt. Sind Sie schon angekommen?

Hauke Hansen: Ja, aber es ist immer noch beeindruckend, morgens in den Landtag zu kommen. Es macht viel Spaß, und ich freue mich jeden Tag auf die Arbeit.

Haben Sie denn mittlerweile ein Büro im Landtag? Man hört, die abgewählten FDP-Leute kamen nicht mit dem Auszug voran...

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ja, ich habe seit Kurzem einen festen Raum, den teile ich mir mit meiner Kieler Kollegin Seyran Papo. Wir verstehen uns sehr gut und haben auch schon gemeinsam Termine wahrgenommen.

Am Wahlabend mit Corona infiziert

Stimmt es eigentlich, dass Sie sich ausgerechnet auf der CDU-Wahlparty am 8. Mai eine Corona-Infektion eingefangen haben?

Wo genau das passiert ist, weiß ich nicht. Aber ja, es hat auch mich erwischt und mich ganz schön umgehauen. Aber die Infektion ist ausgestanden, es geht mir längst wieder gut.

Die CDU-Fraktion hat Sie in den Sozial- und in den Finanzausschuss entsandt. Sind Sie damit zufrieden?

Ja, sehr sogar. In den Koalitionsverhandlungen war ich schon in der Arbeitsgruppe Gesundheit aktiv. Da hat mir meine Erfahrung als Aufsichtsratsvorsitzender des Friedrich-Ebert-Krankenhauses Neumünster geholfen. Und mit Finanzen und Steuern beschäftige ich mich ja schon lange beruflich im Finanzamt Neumünster.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Außerdem sprechen Sie für die CDU-Fraktion zu den Themen Gesundheit, Schausteller und E-Sports. Das ist eine bunte Mischung...

Das stimmt. Um die Belange der Schausteller kümmert sich traditionell der Neumünsteraner Abgeordnete, weil viele Schaustellerfamilien in unserer Region leben. Und E-Sports war mir ein echtes Anliegen.

„Keine Zeit zum Zocken an der Konsole“

Warum? Zocken Sie so viel an der Konsole?

Nein, dafür fehlt mir momentan einfach die Zeit. Aber natürlich habe ich in der Familie und auch im Umfeld zahlreiche Zocker und hole mir hier den Input. Das ist ein hochinteressantes Thema und ein Wirtschaftsfaktor, den man nicht unterschätzen darf. Das Spielen an Computer und Konsole schult nachweislich die kognitiven Fähigkeiten. Ich werde mich aber auch dafür einsetzen, stärker an den Gesundheitsschutz zu denken. Ich würde mich zum Beispiel darüber freuen, wenn E-Sports vereinsseitig auf breitere Füße gestellt wird. Zeitgleich müssen wir dafür Sorge tragen, dass die Themen Jugendschutz und Suchtprävention auch bei diesem Thema intensiv beleuchtet werden.

Kirsten Eickhoff-Weber (SPD) gratuliert Hauke Hansen (CDU) am Wahlabend. Er hat ihr soeben das Direktmandat im Wahlkreis 11 abgenommen. © Quelle: Thorsten Geil

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Was sind Ihre Anliegen in der Gesundheitspolitik?

Ich habe mich sehr gefreut, dass zwei meiner Herzensthemen ins 100-Tage-Regierungsprogramm gekommen sind. Zum einen das Projekt „Lichtblick Lifeline“, das sich um suizidgefährdete Jugendliche nach den Entbehrungen der Corona-Zeit kümmert. Wir wollen auch mehr für die Fortbildung von Lehrern und Betreuern tun, damit sie gefährdete Jugendliche besser erkennen können.

Und das zweite Thema?

Das ist die Corona-Impfkampagne, die wir für Jugendliche von zwölf bis 17 Jahren auflegen wollen. Die Stiko-Empfehlung hierzu ist eindeutig. Hier benötigen wir mehr Aufklärung und Informationen für die Öffentlichkeit.

„Es muss mehr Geld ins System Krankenhaus“

Was wollen Sie tun, um das FEK in Neumünster zu unterstützen?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mir ist für alle Kliniken wichtig, dass sie finanziell besser ausgestattet werden – entweder durch Steuern oder durch die Krankenkassen. Es muss einfach mehr Geld ins System, denn auch in den Krankenhäusern explodieren die Kosten, nicht nur für Energie. Es darf nicht sein, dass ein Haus eine medizinisch wichtige Anschaffung verschiebt, etwa einen neuen Computertomografen, weil kein Geld da ist. Die gute Versorgung der Menschen muss die höchste Priorität haben. Und auf einen MRT-Termin wartet man in Schleswig-Holstein schon jetzt viel zu lange.

Es fehlen außerdem Fachkräfte: Die Situation in den Kliniken ist aktuell überall schwierig. Durch die Ansiedlung der Pflegehochschule am FEK haben wir einen ersten Schritt in die richtige Richtung gemacht, auch wenn dieser erst mittelfristig helfen wird. Aus meiner Sicht müssen jetzt weitere Studiengänge kurzfristig folgen.

Lesen Sie auch

Sie setzen sich auch für die Unterstützung der Sprach-Kitas ein. Warum?

Weil ich es falsch finde, dass die Bundesregierung die Förderung ab 2023 streichen will. In den Sprach-Kitas werden Kinder mit schlechten Deutschkenntnissen speziell gefördert. Von der Kürzung wären in Schleswig-Holsteinmehr als 200 Kitas betroffen, davon allein elf in Neumünster. Das ist ein Erfolgsmodell. Wer bei der frühkindlichen Bildung spart, handelt kurzsichtig – und verlagert das Problem natürlich nur in die Schulen.