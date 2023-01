Jazz-Club Neumünster startet nach schwächerem Jahr wieder durch

2022 war für den Jazz-Club Neumünster das erste Jahr nach Corona, in dem alle geplanten Konzerte auch stattfinden konnten. Aber das Publikum hielt sich noch merklich zurück. Rund 15 Prozent weniger Karten als üblich wurden verkauft. Nun soll es aber ohne Einschränkungen wieder losgehen. Das erste Konzert steigt schon am 27. Januar.

Das Hanse-Jazz-Quintett tritt am 2. Juni in Neumünster auf.

Neumünster. Die Stimmung war immer gut auf den Konzerten des Jazz-Clubs Neumünster im vergangenen Jahr, aber die Zuschauerzahlen blieben zum Teil deutlich hinter denen der Jahre vor Corona zurück. „Beim Auftritt der NDR-Bigband waren beispielsweise nur knapp 100 Menschen im Saal, früher waren es bis zu 300“, sagte Ralf Johannsen. Der Vereinsvorsitzende ist aber guter Dinge, dass die neue Saison wieder besser besucht sein wird. Sie beginnt schon am Freitag, 27. Januar.

Sieben Konzertabende sind fest geplant. Nach der Jahreshauptversammlung des preisgekrönten Clubs mit seinen rund 230 Mitgliedern am 27. Januar im Kongresszentrum der Holstenhallen tritt dort um 20 Uhr die neue Formation "Olsen+Scheja+Jazz+Projekt" auf. Die bekannten Musiker Stephan Scheja und Nils Olsen haben sich zwei junge Musiker dazugeholt und präsentieren das Programm "Unsere Geschichte des Jazz". Das Konzert wird mitgeschnitten und soll auf CD erscheinen.

Neu interpretierte Beatles-Songs beim Jazz-Club in Neumünster

Am 24. Februar gibt es wieder "Jazz im Schuhregal" bei Stüben Fuß&Schuh an der Bahnhofstraße 39. Das Trio "Saxyarpa" spielt eine Mischung aus Soul, Pop, Folk, Flamenco und Jazz – und hat dabei auch eine Harfe am Start.

Das Phishbacher-Trio hat sich durch einen Anruf des Bandleaders Walter Fischbacher aus New York selber in Neumünster ins Spiel gebracht. „Er hat ein neues Album herausgebracht und hatte Lust, es uns vorzustellen“, sagte Ralf Johannsen. Er schlug sofort ein – und nun gibt es am 10. März in der Musikbücherei einen Abend mit neu interpretierten Beatles-Songs.

Osterjazz gehört zum Standardprogramm des Clubs Neumünster

Auch der Osterjazz gehört zum Standardprogramm. Am 9. April tritt Hermans Dixie Express in den Holstenhallen auf und spielt klassischen Jazz aus den 1920er- und 1930er-Jahren vom Feinsten.

Die NDR-Bigband kommt am 28. April in den Festsaal der Stadthalle und wird von der Kant-Band der Immanuel-Kant-Schule unterstützt. Am 2. Juni spielt das Hanse-Jazz-Quintett um 20 Uhr in der Musikbücherei, und am 30. Juni kommen die Sultans of Swing auf die Waldbühne. Ob es 2023 auch wieder „Jazz im Park“ gibt, steht noch nicht fest.

Trotz rapide steigender Kosten hält der Jazz-Club am Eintrittspreis von 15 Euro fest. Nur der Eintritt für die NDR-Bigband beträgt 18 Euro (Abendkasse 22 Euro). Aber dafür haben an diesem Abend alle Schüler, Studenten und Azubis freien Eintritt. Karten gibt es im Vorverkauf bei Trio am Kuhberg 20, für die Konzerte bei Stüben und in der Bücherei auch jeweils dort.