﻿Jugendarrestanstalt Moltsfelde: So läuft das Leben hinter Gittern

Neumünster. Ein Jogginganzug, ein Paar Hausschuhe und ein weißes Bettlaken: Drei Jugendliche sitzen auf grauen Sitzsäcken und starren auf die wenigen Gegenstände, die inmitten der Bibliothek vor ihnen liegen. Wenn ihr Leben nicht wieder in geregelten Bahnen verläuft, könnten diese Utensilien ihre Zukunft widerspiegeln – eine Zukunft im Gefängnis. Hinter den beiden Jungs und dem blonden Mädchen liegt bereits eine kriminelle Vergangenheit. In der Jugendarrestanstalt (JAA) Moltsfelde sollen sie nun aus ihren Fehlern lernen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Bei uns in der Jugendarrestanstalt steht der Erziehungsgedanke im Vordergrund“, sagt Anstaltsleiter und Richter Florin Jonischkies. „Uns geht es darum, den Jugendlichen eindrücklich vor Augen zu führen, welche Auswirkungen ihr Verhalten hat.“ Im Gegensatz zu den erwachsenen Straftätern würden die Arrestanten noch formbar sein. Das ist jedenfalls die Hoffnung. Als einzige Jugendarrestanstalt in Schleswig-Holstein nimmt Moltsfelde vorbestrafte Jungen und Mädchen ab 14 Jahren aus dem gesamten Bundesland auf.

Jugendarrest gilt als letzte Warnung vor dem Knast

Grundsätzlich ist der Jugendarrest ein kurzfristiger Freiheitsentzug, der je nach der Schwere des Delikts zwei Tage bis vier Wochen dauert. In der Anstalt sollen sich die Täter ohne Einfluss ihres Umfelds mit dem begangenen Verbrechen auseinandersetzen – und erhalten quasi eine Anleitung für ein straffreies Leben. Häufig verhängt das Jugendgericht den Arrest als Warnung, wenn der Richter eine Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten im Jugendknast für den Fehltritt nicht angemessen findet, aber dennoch Sanktionen aussprechen will. Hierbei kann es sich beispielsweise um mittelschwere Straftaten wie Körperverletzung, Diebstahl oder Betrugsfälle über das Internet handeln.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Von außen könnte die JAA glatt als Schule durchgehen – auf der Außenanlage gibt es einen großen Fußballplatz, einen Teich mit Fischen, ein Gewächshaus sowie ein Beachvolleyballfeld. Nur ein hoher, grüner Zaun deutet darauf hin, dass sich die Bewohner des roten Backsteingebäudes nicht komplett frei bewegen dürfen. Es gibt keine hohen Mauern wie bei einem Gefängnis, und die 17 Vollzugsbeamten sowie Erzieher tragen auch keine Waffen, Pfefferspray oder Schlagstock bei sich. Selbst in der Nacht nicht.

Jugendarrestanstalt Moltsfelde: So sehen die Zimmer aus

Wer das zweistöckige Haus betritt, bemerkt jedoch erste Unterschiede. Die Türen zwischen den Gängen lassen sich nur mit einem Schlüssel öffnen, und im Obergeschoss reihen sich blaue Gefängnistüren aneinander. Dahinter verbirgt sich ein zehn Quadratmeter großes Zimmer mit weißen Wänden, Bett, Schreibtisch, Holzregal und Toilette – Handy, Fernseher oder Playstation müssen zu Hause bleiben. Für Mädchen und Jungen mit Platzangst gibt es einzelne, 14 Quadratmeter große Zellen.

Insgesamt verfügt Moltsfelde über 57 Zellen, die gesamte Kapazität wird aber längst nicht mehr ausgeschöpft. Im vergangenen Jahr wurden nur 216 Jugendliche und Heranwachsende zu einem Arrest an der Stadtgrenze von Neumünster zum Kreis Segeberg verurteilt – 2010 sind es noch mehr als 1000 gewesen. „Der demografische Wandel spielt bei den sinkenden Belegungszahlen unter anderem eine wichtige Rolle“, sagt der Anstaltsleiter. Seit 2016 habe die Anzahl der Jugendstraftäter – mit Ausnahme von 2022 – stetig abgenommen. „Es gehen aber auch mehr Jugendliche zur Schule, die Gewalt in den Familien wird weniger, und das alles wirkt sich positiv auf die jungen Menschen aus.“

Straftäter in JAA haben oftmals eine schwierige Kindheit hinter sich

Hinter den 14- bis 21-Jährigen, die dennoch Straftaten begehen und schließlich in der Arrestanstalt landen, liegt oftmals eine schwere Vergangenheit. So beispielsweise bei einem 16-jährigen Mädchen aus der Nähe von Schleswig. Vor vier Jahren ist ihre Mutter an Krebs gestorben, der Vater danach mit der Erziehung seiner vier Kinder überfordert. Die Schülerin gerät an die falschen Freunde: Sie schwänzen die Schule, nehmen harte Drogen wie Speed und begehen Diebstähle. Weibliche Arrestantinnen sind im Schnitt jedoch eher selten: Rund 90 Prozent der Insassen gehören dem männlichen Geschlecht an.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Während der Zeit in der JAA soll ein strukturierter Alltag mit festen Zeiten, pädogischen sowie sportlichen Angeboten dabei helfen, die Täter wieder zu festigen. Alle angebotenen Workshops sind freiwillig. Wer nicht daran teilnehmen möchte, verbringt den Tag auf dem Zimmer. „Wir erreichen nur etwas, wenn die jungen Menschen sich freiwillig und mit eigener Motivation auf unsere Angebote einlassen“, sagt Britta Krüger, die die Verwaltung der Anstalt leitet. „Damit für jeden etwas dabei ist, stellen wir eine breite Anzahl an Aktionen auf die Beine.“

Morgens um 7 Uhr startet der Tag mit dem Weckerklingeln, abends um 20 Uhr werden die Jugendlichen wieder in ihrer Zelle eingeschlossen. Von 7.15 bis 7.45 Uhr gibt es ein gemeinsames Frühstück mit warmen Brötchen und Aufschnitt. Danach bieten die Mitarbeitenden verschiedene Workshops an – zum Beispiel zu den rechtlichen Folgen von Straftaten, aber auch zur Lebensplanung oder zur Jobsuche. Nach dem Mittagessen geht es draußen mit einer Freistunde weiter, anschließend können die Jugendlichen zwischen sportlichen und künstlerischen Aktivitäten wählen.

Sie fahren Mountainbike, töpfern Vasen, backen in der Versuchsküche einen Kuchen, spielen Fußball oder knüpfen Armbänder. „Wir möchten, dass die Jugendliche wieder Erfolgserlebnisse verspüren und diese Aktivitäten bestenfalls außerhalb der Anstalt weiterführen“, so Britta Krüger. Zum Abschluss des Tages treffen sich die Arrestanten dann noch in der Bibliothek zum Nachrichten gucken oder Tischkicker spielen. Ein bisschen wie auf einer Klassenfahrt – nur eben nicht freiwillig, nicht aus einem schönen Anlass und immer unter Aufsicht der Vollzugsbeamten.

Lesen Sie auch

In Moltsfelde wird das Leben nach der Straftat vorbereitet, doch irgendwann sind die jungen Menschen wieder vollständig auf sich gestellt. Wie gut das funktioniert, kann nicht abschließend beurteilt werden. Detaillierte Auswertungen zur Rückfälligkeit liegen nicht vor. Seit einigen Monaten bietet eine Mitarbeiterin der Diakonie Altholstein eine Nachbetreuung der Insassen über sechs Monate an. Sie begleitet die Jugendlichen bei Behördengängen, Vorstellungsgesprächen oder hört sich ihre Sorgen an. Bisher werde ihr Angebot allerdings nur mäßig angenommen.

KN