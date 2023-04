﻿Junge Christen und Muslime: Was bedeutet Glaube?

Neumünster. Ein betörender Duft empfing die Besucher bereits am Eingang. Aus der Küche waren angeregte Unterhaltungen zu vernehmen. Die zehn Jugendlichen zwischen 13 und 16 Jahren schienen sich gut zu verstehen. Auf Initiative des Sozialdienstes muslimischer Frauen (SmF) und des Jugendverbands Neumünster (JVN) trafen sich in dieser Woche fünf Muslima und fünf Christen in den Räumen des JVN, um gemeinsam zu kochen und über die Bedeutung von Ostern und Ramadan zu reden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Idee zum gemeinsamen Workshop stammte vom JVN-Vorsitzenden Dietrich Mohr. „Während einer Einladung zum Fastenbrechen beim SmF Ende März wurde mir bewusst, dass Muslime und Christen in diesem Jahr im selben Zeitraum ihre höchsten religiösen Feste feiern“, erklärte Mohr. „Das sollte man zum Anlass für ein gemeinsames Projekt nutzen.“

Mit „Baclava (orientalisches Süßgebäck) trifft Osterei“ stieß Mohr bei Hicran Bulut und ihren Mitstreiterinnen vom SmF auf offene Ohren. „Mit unserem Präventionsprojekt ‚Frauen stärken Frauen – gegen Radikalisierung‘ schaffen wir Orte der Begegnung“, erklärte Bulut. „Und was eignet sich da besser als eine Gesprächsrunde junger Menschen verschiedenen Glaubens?“

Verzicht und Gebete im Fastenmonat sollen den Glauben stärken

Auch wenn sich die jungen Menschen vor dem Treffen nicht kannten, gab es kaum Berührungsängste. „Warum fastet ihr? Ist das nicht schwer, wenn man den ganzen Tag weder essen noch trinken darf?“, fragte Lilly in die Runde. „Nur zu Beginn des Ramadans“, sagte Maria (15). Aber sie habe auch erfahren, dass das Fasten ihren Glauben stärke. „Durch den Verzicht und die Bittgebete im Fastenmonat Ramadan lernt man für vieles dankbar zu sein, das man sonst als selbstverständlich ansieht.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hicran Bulut vom Sozialdienst muslimischer Frauen reicht die Speisen. Jannes (im Uhrzeigersinn), Hazal, Lilly, Maria, Michel und Almira (beide verdeckt) sowie Tabea und Ragda unterhalten sich angeregt. © Quelle: Susanne Wittorf

„Also freust du dich aufs Fasten“, wollte Lilly wissen. „Ja“, antwortete Maria kurz und knapp. „Fastet ihr auch?“, wandte sie sich an die Christen in der Runde. „Eher nicht. Manche von uns verzichten während der Passionszeit von Aschermittwoch bis Ostersonntag auf Süßigkeiten oder übermäßigen Konsum. Aber ich kenne niemanden, der während der Fastenzeit Bittgebete spricht“, sagte Tabea (16).

„Ich trage etwas in mir, das mir Kraft gibt.“

„Viele Menschen denken, dass wir fasten, um zu erleben, was es heißt, arm zu sein“, sagte Ragda (16). Aber darum gehe es nicht. „Im Ramadan wird man ein besserer Mensch“, unterstrich die Syrerin. Ihr Glaube gebe ihr Hoffnung auf ein schönes Leben. „Ich trage etwas in mir, das mir Kraft gibt“, sagte die Kant-Schülerin.

Bei ihren Mitschülern spiele der Glaube keine große Rolle, so Ragda. In der Schule rede sie kaum darüber, „aber meine Freunde wissen natürlich, welch große Rolle er in meinem Leben spielt.“ Für ihre Klassenkameraden sei es ganz normal, dass sie ein Kopftuch trage. Ragda fühlt sich als junge, emanzipierte Frau, die nach der Schule ein technisches Studium anstrebt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Die jungen Menschen lachten viel, ließen aber auch ernste Themen zu: „Gibt es ein Leben nach dem Tod?“ Für Maria ist das keine Frage. Die junge Syrerin hat klare Vorstellungen von Himmel und Hölle. Als gute Muslima habe sie keine Angst vor dem Tod. Chiara ist skeptisch. „Ich habe schon Angst“, sagte die 16-Jährige. „Weil ich einfach nicht weiß, was da kommt. So einen festen Glauben wie Maria habe ich nicht.“