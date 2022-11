﻿Hauptgewinn gezogen: Junge Frau holt sich Porsche in Neumünster ab

Dafür kam Jana Ernst gern aus Leipzig in ihre Heimatstadt Neumünster zurück: Sie hat beim Gewinnsparen der VR-Bank den Hauptpreis in der Quartalsverlosung gewonnen – einen Porsche. Nun steht sie allerdings vor einem Luxusproblem.

Neumünster. Jana Ernst macht erst seit einem Jahr beim Gewinnsparen der VR-Bank zwischen den Meeren in Neumünster mit – und hat sofort den Hauptgewinn der Quartalsverlosung gewonnen, einen Porsche Macan S.

„Den Hauptgewinn in der Quartalsauslosung haben wir nicht alle Tage. Da möchten wir gerne persönlich gratulieren und uns mit unserer Kundin freuen“, sagte Regionalleiter Christof Trautmann von der Bank. Er und der Tungendorfer Filialleiter Arne Hansen übergaben der überglücklichen Jana Ernst den Gewinn mitsamt einem Blumenstrauß.

Mit 380 PS zurück von Neumünster nach Leipzig

Die Gewinnerin lebt heute in Leipzig und kam gern in ihre Heimatstadt zurück, um die Glückwünsche in Empfang zu nehmen. Sie hat jetzt zunächst ein Luxusproblem und muss entscheiden: Will sie den Porsche haben und mit 380 PS zurück nach Leipzig fahren oder sich das Geld auszahlen lassen? Es geht immerhin um gut 70.000 Euro. Bei der Gewinnübergabe konnte sie das noch nicht entscheiden; sie will sich mit ihrer Familie beraten.

Ein Los beim Gewinnsparen kostet zehn Euro im Monat, davon fließen 2,50 Euro in die Lotterie, die restlichen 7,50 Euro werden gespart. Von dem Spieleinsatz werden 25 Prozent für gemeinnützige Zwecke in der Region gespendet.