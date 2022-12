﻿Wie eine junge Ukrainerin den Krieg in ihrer Keramikkunst verarbeitet

Die Ukrainerin Zoriana Kozak hat drei Monate lang im Keramikkünstlerhaus in Neumünster gearbeitet. In ihrer Ausstellung „Revival“ zeigt sie ihre Kunstwerke – darin sind die Elemente des Krieges nicht zu übersehen.

Neumünster. Drei Monate lang hat Zoriana Kozak im Keramikkünstlerhaus Neumünster gearbeitet. Mithilfe der Organisation Artist at Risk und des Goethe-Instituts kam die in Lwiw in der Ukraine geborene Künstlerin nach Deutschland. In der Zeit schuf sie eine Ausstellung mit verschiedenen Kunstwerken, die alle miteinander zusammenhängen.

Unverkennbar in Kozaks Kunst: das Thema Krieg. Die Ausstellung trägt den Namen „Revival“. Denn die 28-Jährige ist voller Hoffnung, dass alles, was in Schutt und Asche liegt, wieder aufgebaut werden und noch schöner werden kann.

„In meiner Heimat habe ich keine Elektrizität zum Keramik-brennen“

Die Zeit in Neumünster hat sie vor allem genutzt, um zu experimentieren. Bei ihrer Wandkunst hat sie mit verschiedenen Oberflächen gearbeitet, etwa mit Tapeten. Vor vier Jahren startete Kozak damit, sich an Keramik auszuprobieren. Sie absolvierte Kurse, in denen sie den Umgang mit dem Material lernte.

Zoriana Kozak (links) redet mit Besucherin Mikaela Dörfel über ihre Kunstwerke. © Quelle: Neele Schomburg

Sie schwärmt von der Wandelbarkeit: „Man kann damit machen, was man möchte. Man kann es formen oder es zerbrechen. Wenn man es dann brennt, wird es zu Stein und kann Millionen Jahre irgendwo stehen. Mithilfe von Glasuren kann man die Oberfläche ändern, das Material ist ziemlich cool und ist nicht so schwer in Form zu bringen wie beispielsweise Holz. Aus dem weichen, leicht formbaren Material wird etwas Hartes, Stabiles, das weckt immer wieder mein Interesse.“

Das Keramikkünstlerhaus Neumünster Das Keramikkünstlerhaus Neumünster bietet seit 1987 Künstlern im Rahmen eines Stipendiums an, im Kunsthaus zu arbeiten. Die Stipendien werden ausgeschrieben, Bewerbungen kommen aus aller Welt. Genommen werden nur Künstler mit herausragender Leistung, die von einer Fachjury bewertet wird. Die Arbeiten werden am Ende in Ausstellungen gezeigt. Oft gibt es mehrere Stipendiaten gleichzeitig – dies ermöglicht den Austausch von Ideen und Feedback unter den verschiedenen Künstlern. Öffnungszeiten: mittwochs 14 bis 17 Uhr, donnerstags 14 bis 19 Uhr und freitags 10 bis 12 Uhr. Die Ausstellung „Revival“ von Zoriana Kozak kann noch bis zum 11. Dezember besichtigt werden.

Kozak ist dankbar dafür, dass sie in Neumünster arbeiten durfte. In der Ukraine konnte sie nicht mehr arbeiten. Die Umstände dafür sind nicht mehr gegeben, es fehlte etwa Strom. Nun freut sie sich aber auf zu Hause, sie vermisst ihre Familie und ihre Freunde.

Voriges Jahr hat sie angefangen, „New media art“ zu studieren. Deshalb arbeitet sie auch mit Fotografie. Sie mag es, den Menschen ein Problem aus verschiedenen Blickrichtungen zu zeigen. Ihr Studium wurde wegen des Krieges gestoppt. Ihr Dozent kämpft im Krieg – ohne ihn wird der Studiengang nicht fortgesetzt. Auch aus diesen Gründen hoffen sie auf Frieden.

Keramikkünstlerhaus Neumünster zeigt Ausstellung: Kriegssymbolik in Kunstwerken

Eine Vase in der Ausstellung sieht aus wie eine Handgranate. Sie wird von weißen Vögeln geziert, die Frieden symbolisieren. Auch eine zweite Vase hat die Form einer Handgranate. Sie ist bunt. Weiße Vögel und Pferde sind auf der Oberfläche zu sehen.

Kaputt und bunt: Zerstörung und Wiederaufbau spielt eine große Rolle in Zoriana Kozaks Ausstellung „Revival“. © Quelle: Neele Schomburg

Die Pferde symbolisieren laut Kozak Reinheit und Kraft und somit den Willen, zu kämpfen und sich nicht kleinzumachen. Auch diese Vase ziert der Ring, der bei einer Granate der Auslöser ist. „Es steht alles kurz vor der Explosion, aber ich denke, wir haben es in unserer Hand – ich hoffe es zumindest“, sagt die 28-jährige Ukrainerin.

Ukraine-Krieg: Kunst von Zoriana Kozak steckt voller Hoffnung

Eine Fotostrecke zeigt eine Vase, die zerbricht, aber anschließend wieder heil und sogar farbig ist. Die Ausstellung von Zoriana Kozak zeigt eine Menge Hoffnung. Alles, das kaputt ist, kann wieder aufgebaut und mit neuer Lebenskraft gefüllt werden. Die Menschen, die ihre Ausstellung besuchen, mögen ihre Kunst: „Ich finde das alles sehr beeindruckend, was sie geschaffen hat. In den ganzen Werken kann man sehen, wie viel Stärke und Hoffnung in ihr steckt“, sagt Mikaela Dörfel, die die Vernissage besucht.

Nun geht Kozak wieder zurück in die Ukraine und hat dort neue Pläne – sie möchte in die Karpaten reisen, da sie ihre Keramik dort mit Holz brennen kann.