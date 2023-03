﻿Kieler Straße Neumünster: Autos ignorieren Sperrung

In der großen Baustelle auf der Kieler Straße in Neumünster gibt es immer noch Probleme mit Autofahrern, die sich dort trotz Sperrung durchzwängen. Die Stadtwerke Neumünster und SH Netz appellieren dringend, sich an die Vollsperrung zu halten.

Die Kieler Straße in Neumünster ist zurzeit wegen Bauarbeiten voll gesperrt.

Neumünster. Die Schleswig-Holstein Netz AG (SH Netz) und die Stadtwerke Neumünster (SWN) haben den dritten Bauabschnitt zur Sanierung der Gas-Hauptversorgungsleitung auf der Kieler Straße begonnen und dort immer noch Probleme mit Autos, die dort durchfahren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Für die Arbeiten ist der Baustellenbereich zwischen den Einmündungen Krückenkrug und Am Waldschlößchen allerdings komplett gesperrt; nur Linienbusse dürfen durchfahren. „Wir bitten aus aktuellem Anlass die Verkehrsteilnehmer darum, nur die offiziell ausgewiesenen Umleitungsstrecken zu nutzen“, teilten die Unternehmen mit. Viele Autofahrer fühlen sich allerdings von den Bussen ermutigt, die in die Baustelle hineinfahren – und folgen einfach.

Bauarbeiter wurde in der Baustelle Neumünster leicht verletzt

„Leider gibt es einige, die sich nicht an die Vollsperrung halten und trotzdem versuchen, diese zu durchfahren“, sagt Bernhard Wegner, Projektleiter bei SH Netz. Erst vor ein paar Tagen sei es zu einem Zwischenfall gekommen, bei dem ein Bauarbeiter leicht verletzt worden sei. „Das ist nicht ungefährlich für die Tiefbauer“, so Wegner.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Graskamp und der Moorweg sind ausschließlich für den landwirtschaftlichen Verkehr freigegeben. Auch hier haben Polizei und Ordnungsamt festgestellt, dass es Verkehrsteilnehmer gibt, die sich nicht an die Straßenverkehrsordnung halten.

Die offizielle und ausgeschilderte Umleitung in Neumünster

Wer aus Neumünster kommt und in Richtung Einfeld will, muss laut Umleitung so fahren: Ilsahl, Max-Johannsen-Brücke, Rendsburger Straße (L328), Abfahrt Stoverweg bis Friedrich-Wöhler-Straße, Roschdohler Weg, Dorfstraße und wieder zur Kieler Straße.

Wer in Richtung Innenstadt will, soll laut Umleitung so fahren: Kieler Straße, Großharrier Weg bis Großharrie, rechts auf Preetzer Landstraße, dann wieder links auf die Kieler Straße.