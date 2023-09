Kindertag in Neumünster: 30000 Gäste, viel Musik und noch mehr Spieltrieb

Neumünster. Der Privatsender RSH feierte am Sonntag den Kindertag in Neumünster. 30 000 kostenlose Tickets wurden im Vorfeld ausgegeben – und gefühlt sind auch alle gekommen. Stars wie Wincent Weiss, Tom Gregory und Loi rockten die Bühne. Der riesige Andrang bei bestem Spätsommerwetter hatte aber auch einen großen Nachteil für die Gäste des Kindertages: Vor den Aktivangeboten bildeten sich Schlangen mit langen Wartezeiten. Beispiel: Kistenstapeln war bereits um 12 Uhr bis zum Veranstaltungsende (18 Uhr) ausgebucht.

Seit Jahren wird der RSH-Kindertag in Schleswig-Holstein jährlich zentral in Neumünster angeboten. Das soll auch weiterhin so bleiben, wie Johanna Preer von der Agentur Radiocast mitteilte. „Für uns ist das einfach genial“, sagte Dirk Iwersen, Geschäftsführer der Holstenhallen in Neumünster. Das sei auch von der Infrastruktur ein idealer Standort.

Kindertag in Neumünster: „Alle Frauen warten auf Wincent Weiss“

Zum dritten Mal beteiligte sich der Spieletreff aus Wattenbek bei Bordesholm an der Veranstaltung. Unter den Pavillons konnten Gäste Gesellschaftsspiele ausprobieren. Der Ideengeber Rainer Knöbel bietet den Spieletreff an jedem zweiten Sonnabend eines Monats im Gemeindezentrum Schalthaus ab 17 Uhr an. Knöbel: „Der Kindertag ist eine gute Gelegenheit für uns, viele Menschen zu erreichen.“

Jasmin Leifheit aus Ascheberg spielt an einem Tisch mit Pia und André Kranz sowie Nils Lehmann das Spiel „Crokinole“. Im vergangenen Jahr habe sie das auf dem Kindertag zum ersten Mal gespielt. „Im Anschluss habe ich es gekauft“, sagt sie. Auch sie wartet auf den Auftritt von Popsänger Wincent Weiss. „Wie alle anderen Frauen hier auch“, fügt sie schmunzelnd hinzu.

Immer ein Anziehungspunkt für kleine Kinder: die Hüpfburgen. © Quelle: Frank Scheer

Der Kindertag ist aber weit mehr als nur Wincent Weiss. Die Kinder- und Jugendarbeit der Stadt Neumünster präsentiert sich rund um das Zirkuszelt gleich nach den Einlasskontrollen. Es gibt zahlreiche Mitmachangebote. Auf einer Bühne geht es um Kinderrechte. Carlotta Schmidt versucht, diese mit einer Aufführung zu vermitteln, die an Peter Schanzes legendäre Kinder-TV-Show „1, 2 oder 3“ erinnert.

Doreen und Martin Altenburg aus Rendsburg sind zum wiederholten Mal mit ihrem Sohn Louis-Martin (7) zu dem kostenlosen Großspektakel gekommen. „Die Kinder stehen im Mittelpunkt, und das soll auch vermittelt werden.“ Die Wartezeiten an den Ständen müsse man dann eben in Kauf nehmen. Beim beliebten Kistenstapeln hat Glück, wer sich früh angemeldet hat. Schon gegen 12 Uhr sind alle Zeitfenster bis 18 Uhr vergeben, teilt Torben Schlüter von den veranstaltenden Gemeindepfadfindern mit.

Joyce-Fabienne (16) aus Neumünster aber gehört zu den Glücklichen, die auf die Kisten klettern dürfen. „Sieben Kisten will ich schaffen“, sagt sie – am Ende werden es sogar neun. Schwester Jaspina filmt alles mit dem Handy. „Hier gibt voll coole Aktionen“, sagen die beiden. Beim Bühnenprogramm freuen sie vor allem auf den Auftritt von Tom Gregori.

Begonnen hatte der Sänger Daniele Puccia, danach spielte das Duo Sharon Heyn und Matze Schmak von der „Moin-Show“ mit einigen Gästen vor der Bühne. Dann kam die junge Nachwuchssängerin Loi.

Für Missstimmung sorgte unter vielen Gästen, dass der kommunale Ordnungsdienst der Stadt Neumünster bei Parkverstößen im Umfeld der Holstenhallen viele Tickets verteilte – zum Teil in Höhe von 55 Euro, ohne Behinderung auf Grünstreifen. „Der Kindertag ist ein Aushängeschild für die Stadt – da sollte man bei leichten Verstößen, die keinen Verkehr behindern, mal ein Auge zudrücken“, so eine Betroffene im Wendehammer der Rendsburger Straße. Zudem bemängelten einige, dass das Zufahrtsverbot für die Straße Am großen Kamp von etlichen Autofahrern nicht beachtet wurde. Durch diese Aktionen habe es mehrere brenzlige Situationen gegeben.

KN