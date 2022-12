﻿Klaus Brackers letzter Wille: 6000 Euro Spende für Kinder mit Behinderung

Neumünster. Er war ein unermüdlicher Sammler von Spenden für Kinder mit Behinderungen. Für diesen Zweck organisierte Klaus Bracker viele Aktionen, etwa die großen Treffen von Drehorgelspielern in Neumünster. Im August war Klaus Bracker im Alter von 82 Jahren gestorben. Doch seine Witwe Margret rief noch einmal zu Spenden auf.

Die Fröbelschule Neumünster sei ihrem Mann immer wichtig gewesen, sagte Margret Bracker. Darum hatte sie die Gäste der Trauerfeier um Geld für den Förderverein dieser Schule für Kinder mit Behinderungen gebeten.

6000 Euro waren dabei zusammengekommen, die Margret Bracker jetzt in der Schule überreichte. Im Gedenken an ihren Mann spielte sie auf einer Drehorgel aus der Sammlung ihres Mannes ein kleines Weihnachtskonzert, das nicht nur die Kinder sichtlich genossen.

Mit dem Herzen war Klaus Bracker für die behinderten Kinder unterwegs

Die Spende übergab Margret Bracker an Bettina Boxberger und Sabine Hagen vom Förderverein. Die bedankten sich von Herzen und Bettina Boxberger kündigte an, das Geld in Ausflüge mit den Kindern oder auch in Spielgeräte für den Spielplatz der Schule zu investieren.

Vielen Menschen in Neumünster war Klaus Bracker auch als langjähriger Inhaber seiner Kfz-Werkstatt in der Innenstadt bekannt. Er engagierte sich auch sehr lange ehrenamtlich in der Kfz-Innung Neumünster. Aber wirklich mit dem Herzen war er mit seinen Leierkästen, wie er die Drehorgeln liebevoll nannte, am liebsten für die behinderten Kinder unterwegs.