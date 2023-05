﻿Kleingärten in Neumünster gerettet: Doch keine neue Wartungsanlage für Elektrozüge hinter den Holstenhallen

Kostenfrei bis 18:22 Uhr lesen

Rathausstraße in Kiel

Doppeldecker am Haken: Sightseeing-Bus in Kiel abgeschleppt

Was macht der Doppeldecker hier? Das fragte sich von Montag bis Mittwoch mancher Passant an der Rathausstraße in Kiel. Der Sightseeing-Bus war an der Steigung liegen geblieben. Am Mittwoch wurde er abgeschleppt. Kein leichtes Unterfangen.