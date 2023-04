﻿Klinikum Bad Bramstedt: Verhandlungen mit FEK Neumünster in der Sackgasse

Die Verhandlungen des Friedrich-Ebert-Krankenhauses Neumünster (FEK) über den Kauf von Anteilen am Klinikum Bad Bramstedt stecken in einer Sackgasse. Das Angebot des FEK mit einem negativen Kaufpreis gilt derzeit als nicht durchsetzbar, aber die Neumünsteraner haben weiter Interesse.

Neumünster. Das Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster (FEK) ist im Klinikum Bad Bramstedt weiter der Favorit als künftiger neuer Mehrheitseigentümer, aber das Geschäft ist noch lange nicht in trockenen Tüchern. Die Neumünsteraner haben weiter Interesse, machen sich jetzt aber auf die Suche nach einem Partner.

„Die Verhandlungsgespräche mit der Deutschen Rentenversicherung Nord wurden fortgeführt und haben zu keinem vertretbaren Ergebnis geführt. Es besteht eine Sackgassensituation, da die DRV sich nicht in der Lage sieht, das Unternehmen mit ausreichenden Finanzmitteln auszustatten“, schreibt FEK-Geschäftsführerin Kerstin Ganskopf in einer vertraulichen Vorlage für die Neumünsteraner Lokalpolitik, die unserer Zeitung vorliegt.

FEK Neumünster ist komplett in städtischer Hand

Kerstin Ganskopf muss dem Hauptausschuss der Stadt über die Verhandlungen über das Klinikum Bad Bramstedt regelmäßig Bericht erstatten, da das FEK eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Stadt Neumünster ist und die Ratsversammlung mitbestimmt, was im FEK passiert.

Kerstin Ganskopf ist Geschäftsführerin des Friedrich-Ebert-Krankenhauses Neumünster. © Quelle: Thorsten Geil

Die Deutsche Rentenversicherung Nord (DRV Nord) will ihre Gesellschaftsanteile von 71 Prozent am Klinikum Bad Bramstedt verkaufen. Grund: 60 Millionen Euro müssen in Gebäude und Ausstattung investiert werden. Die DRV Nord darf aber keine Eigenmittel in die Klinik stecken.

Seit rund anderthalb Jahren läuft nun der so genannte Transaktionsprozess, mit dem ein neuer Hauptgesellschafter gefunden werden soll. Mehrere Interessenten haben sich gemeldet, unter anderem das FEK Neumünster. Den Beschäftigten in Bad Bramstedt wäre diese Lösung am liebsten, weil das FEK ein tarifgebundener öffentlicher Arbeitgeber ist und als gut geführtes Haus gilt.

Angebot des FEK Neumünster ist achtstellig – minus wohlgemerkt

Das Rumoren in der Bad Bramstedter Belegschaft wurde auch auf einer Betriebsversammlung in der vergangenen Woche klar. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter machen sich Sorgen um ihr Haus, weil Corona die Bilanzen verhagelt hat.

Auf der Versammlung bestätigte Volker Reitstätter, Geschäftsführer der DRV Nord, dass man sich mit Neumünster noch nicht einig geworden sei. Das FEK biete zu wenig, „wir müssten noch Geld mitbringen“, sagte Reitstätter. Das war wörtlich zu nehmen, denn das Angebot des FEK liegt in achtstelliger Höhe – minus wohlgemerkt. Das heißt: Das FEK würde der DRV die Anteile abnehmen, verlangt dafür aber deutlich mehr als zehn Millionen Euro.

Es gilt in der Ratsversammlung von Neumünster aber als nicht durchsetzbar, dass das Angebot nachgebessert wird. Stattdessen haben die Neumünsteraner bei der DRV Nord ihr andauerndes Interesse deutlich gemacht, machen sich nun aber auf die Suche nach einem Kooperationspartner, um in einem Konsortium eventuell ein neues Angebot abzugeben. Auch die Konsequenzen aus der in Berlin geplanten Krankenhausreform sollen abgewartet werden.

Das FEK verspricht sich vom Einstieg in Bad Bramstedt zusätzliche Kapazitäten in einem größeren Versorgungsgebiet und die Möglichkeit, Patientenströme besser zu streuen. Außerdem will Neumünster verhindern, dass bereits bestehende Kooperationen zwischen beiden Häusern gekündigt und Patienten und Personal abgeworben werden, wenn ein anderer Hauptgesellschafter in Bad Bramstedt ans Ruder kommt.