﻿Diese Millionen könnte Neumünster besser investieren

Die Stadt Neumünster plant einen neuen riesigen Park in einem Gewerbegebiet und gibt dafür fast neun Millionen Euro Steuergeld aus. Das Projekt läuft unter dem Label Klimaschutz, aber die Millionen könnte man besser investieren, meint Neumünster-Reporter Thorsten Geil.

Neumünster. Wer geht nicht gern in einem Park spazieren? Die meisten Menschen tun das, und darum ist es grundsätzlich eine gute Idee, dass die Stadt Neumünster einen Park anlegen möchte. Aber der geplante Ort ist dafür in keiner Weise geeignet. Die Fläche liegt am Rand der Innenstadt im Hinterhof von Fachmärkten, eingeklemmt zwischen Straßen, einem Eisenbahnterminal und den Bahngleisen. Dort sollen sich Familien tummeln und ihre Freizeit genießen?