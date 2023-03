﻿Entlassungen bei Oerlikon geplant: Mal was von Fachkräftemangel gehört?

Der Oerlikon-Konzern kündigt den Abbau von 800 Arbeitsplätzen in Deutschland an, davon 180 in Neumünster – weil eine kleine Auftragsflaute im Maschinenbau drohen könnte. Das ist in Zeiten des Fachkräftemangels keine gute Idee, meint Neumünster-Reporter Thorsten Geil.

Das Betriebsgelände von Oerlikon Neumag an der Christianstraße in Neumünster.

Neumünster. Es ist gerade mal drei Jahre her, da ließen sich die Bosse des Maschinenbau-Konzerns Oerlikon Neumag in Neumünster mehrfach feiern. Sie investierten viele Millionen Euro in ein neues Technikum-Gebäude, um Forschung und Entwicklung zu stärken. Sie reagierten blitzschnell und stellten Filtervlies für Corona-Masken her – und dann bejubelten sie noch einmal die gigantischen Umsätze mit den Maschinen für dieses Corona-Vlies, die alle Welt haben wollte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ministerpräsident Daniel Günther kam im Sommer 2020 vorbei und lobte, wie stolz er auf das Unternehmen sei. Ein Oerlikon-Manager flehte den MP förmlich an: „Wir brauchen viele Fachkräfte und wünschen uns sehr eine Hochschule in Neumünster.“

1,4 Prozent weniger Bestellungen, da trennt man sich mal lieber schnell von 800 Mitarbeitern

Und nun will der Konzern 180 dieser Fachkräfte an die Luft setzen, weil mal eine kleine Auftragsflaute droht. Wohlgemerkt: Diese Flaute ist noch nicht da, aber sie könnte im Herbst beginnen. Im vierten Quartal 2022 gingen bei Oerlikon laut Geschäftsbericht genau 1,4 Prozent weniger neue Bestellungen ein als im Vorjahr – und da trennt man sich mal lieber schnell von 800 Mitarbeitern in Deutschland, davon 180 in Neumünster.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

So dumm können hochbezahlte Topmanager doch eigentlich gar nicht sein. Haben die in der Schweiz noch nichts vom Fachkräftemangel gehört? Die Leute, die sie jetzt von Bord gehen lassen, bekommen sie im nächsten Aufschwung garantiert nicht zurück. Die hoch qualifizierten Neumag-Mechaniker und -Kaufleute werden mehrheitlich vermutlich sofort vom Arbeitsmarkt aufgesogen, aber die meisten wollen ihre Neumag-Familie gar nicht verlassen.

Lesen Sie auch

Das Vorgehen der Oerlikon-Manager in der fernen Schweiz wirkt wie ein Reflex aus vergangenen Zeiten, als man teure Arbeitskräfte loswerden wollte. Doch der Wind hat sich längst gedreht. Wir haben einen Markt für Arbeitnehmer, nicht mehr für Arbeitgeber. Über diese geplante Massenentlassung in Neumünster sollten die Schweizer noch einmal in Ruhe nachdenken.