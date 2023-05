﻿Die klassischen Parteien sind sogar noch gut weggekommen

Neumünster. 2008 hat das Bundesverfassungsgericht die Fünf-Prozent-Hürde für Kommunalwahlen in Schleswig-Holstein gekippt. Seitdem kommt man spielend in eine Ratsversammlung. Größte Profiteurin ist in Neumünster jetzt „Die Basis“: Sie erhielt einen regulären Sitz, obwohl ganze 366 Menschen sie am Sonntag gewählt haben (1,4 Prozent). Ob das nun wirklich den viel zitierten Wählerwillen widerspiegelt, ist Ansichtssache.

CDU, SPD und Grüne haben am Sonntag zusammen mehr als zehn Prozentpunkte verloren, trösten sich aber damit, dass wegen einer anderen Besonderheit des Wahlrechts trotzdem ihre Fraktionen größer sind als vorher. Im Moment hören sich ihre Stellungnahmen nicht so an, als ob sie den Warnschuss gehört hätten.

Realistisch betrachtet sind die klassischen Parteien sogar noch gut weggekommen, denn die AfD hatte bei ihrer ersten Kommunalwahl in Neumünster nur genug Kandidaten für acht von 22 Wahlkreisen und kam dadurch stadtweit nur auf 4,7 Prozent. Wo sie antrat, holte sie durchweg zweistellige Ergebnisse und hielt dadurch die „Heimat Neumünster“ klein – Not gegen Elend.

Sicher ist, dass die Ratssitzungen künftig wild werden und ewig dauern werden. Es gibt sieben Fraktionen und vier Gruppen – alle werden sie viel zu sagen haben.