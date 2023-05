﻿Neumünster: Darum gab es Lob vom Wahlleiter

Neumünster. Die Sitzungen des Wahlausschusses der Stadt Neumünster sind kurz und selten: Er tagt nur je einmal vor und nach einer Wahl, um vorher die Kandidatenlisten und danach die Rechtmäßigkeit der Ergebnisse zu prüfen. Das dauerte zuletzt ganze 19 Minuten; Einwände gegen das Ergebnis der Kommunalwahl 2023 in Neumünster gab es nicht.

Wahlleiter Udo Wachholz ging in der Sitzung auf Software-Probleme ein, die es im Vorfeld der Kommunalwahl 2023 gegeben hatte. „Wir haben erstmals die Software der Landesregierung genutzt – und das hat unserem Wahlmanager Mirco Lickfett zwei nächtliche Sitzungen eingebracht. Zweimal waren sämtliche Daten gelöscht“, sagte Wachholz.

Darum beschwerte sich Neumünster in Kiel wegen der Kommunalwahl

Die Stadt habe sich in Kiel beschwert, daraufhin seien die Fehler behoben werden. Der eigentliche Ablauf der Kommunalwahl 2023 in Neumünster sei dann reibungslos gewesen. Die Software sei praktikabel und sicher. „Auch die rund 400 Wahlhelferinnen und Wahlhelfer in den 47 Wahlbezirken haben schnell und rechtssicher gearbeitet. Die Stadt bedankt sich bei den ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern“, so Wachholz.

Er und Lickfett hatten den Mitgliedern des Ausschusses die Ordner mit den ausgedruckten Niederschriften aller Wahlbezirke auf die Tische im Ratssaal gestellt, aber niemand nahm auch nur einen Ordner in die Hand. Das Vertrauen in die korrekte Arbeit in den Wahllokalen und im Rathaus war offenbar groß. Das galt auch für die Abgesandten der Gemeinden Bönebüttel und Wasbek, denn deren Wahl wurde auch im Rathaus Neumünster abgewickelt.

8033 Menschen wählten bei der Kommunalwahl 2023 in Neumünster per Brief

Zum ersten Mal mussten in Neumünster Ausgleichsmandate berechnet und auf die Parteien aufgeteilt werden. Der Landeswahlleiter habe alles geprüft und die Stadtverwaltung gelobt, so Wachholz.

25 573 Menschen hatten bei der Kommunalwahl in Neumünster ihre Stimme abgegeben, eine Wahlbeteiligung von 40,1 Prozent. 8033 Menschen machten Briefwahl; der Rekord der Landtagswahl 2022 (12 000) wurde nicht erreicht.

Nach 19 Minuten beschloss der Ausschuss einstimmig, dass das Wahlergebnis offiziell festgestellt ist. Die 56 gewählten Ratsmitglieder haben nun eine Woche Zeit, der Stadt mitzuteilen, wenn sie ihre Wahl nicht annehmen. Tun sie nichts, sind sie ab 23. Mai automatisch Mitglied des Stadtparlaments. Verpflichtet werden sie auf der konstituierenden Sitzung des Stadtparlaments am 13. Juni.

Zwei Änderungen gab es bereits. Bei den Grünen nimmt Regina Apsel ihr Mandat nicht an; dafür wird Hans-Heinrich Voigt wieder Ratsherr. Und Süleyman Sami Inci zieht für die SPD in die Ratsversammlung ein, weil Iris Schubbe verzichten will.

KN