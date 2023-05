﻿Grüne Neumünster mit neuer Chefin und frühem Personalwechsel

Bad am Stadtwald

Freibad Neumünster startet Himmelfahrt in die Saison – wenn die Sonne scheint

An Christi Himmelfahrt, 18. Mai, starten die Stadtwerke Neumünster im Bad am Stadtwald in die Sommersaison. Das Freibad ist dann bei gutem Wetter von Montag bis Freitag zwischen 12 und 21 Uhr geöffnet – parallel wird das Cabriodach der Schwimmhalle geöffnet. Das gilt aber nur bei Sonnenschein.