﻿Kommunalwahl in Neumünster: Kommt es wieder zum Ansturm der Briefwähler?

Im Rathaus von Neumünster ist die Briefwahlstelle zur Kommunalwahl am 14. Mai eröffnet worden. Die Wahlbenachrichtigungen sind unterwegs zu rund 64 000 Menschen in Neumünster. Im Rathaus herrscht allerdings Unsicherheit, ob sich die Menschen wieder in Massen für eine Briefwahl entscheiden.

Neumünster. Bei der Landtagswahl 2022 haben rund 12 000 Menschen in Neumünster von der Briefwahl Gebrauch gemacht – so viele wie noch nie. Das machte viel zusätzliche Arbeit in der Stadtverwaltung, aber das Rathaus sieht sich für die kommende Kommunalwahl für einen möglichen Ansturm gerüstet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Rund 64 000 Menschen sind aufgerufen, am 14. Mai 2023 die 43 Mitglieder der Ratsversammlung von Neumünster zu wählen. Wahlberechtigt sind alle Leute ab 16 Jahren sowie die in der Stadt lebenden EU-Ausländer. Rund 400 Hilfskräfte sollen in den 47 Bezirken für einen reibungslosen Ablauf sorgen.

Briefwähler werden in Neumünster in den Bezirken mit ausgezählt

„Wir sind sehr gespannt, ob der Trend zur Briefwahl weiter so anhält wie in der Corona-Zeit“, sagt sagt Stadtsprecher Stephan Beitz. „Bei der Landtagswahl waren es so viele, dass wir den Festsaal der Stadthalle gemietet hatten, um die Stimmen in zwölf Briefwahlbezirken auszählen zu können.“ Das sei diesmal nicht geplant. Die Umschläge sollen wie früher in den jeweiligen Bezirken geöffnet und ausgezählt werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

3710 EU-Bürger dürfen in Neumünster wählen Bei der Kommunalwahl am 14. Mai 2023 sind in Neumünster rund 64000 Bürgerinnen und Bürger wahlberechtigt – alle Menschen ab 16 Jahren. Auch 3710 Menschen aus anderen Ländern der Europäischen Union, die in Neumünster wohnen, dürfen ihre Stimmen abgeben. Diese Nationen sind hier am stärksten vertreten: Bulgarien (1048 Personen), Rumänien (949), Polen (872), Kroatien (153), Spanien (105), Ungarn (72). Nur jeweils eine Person aus Slowenien und Malta ist wahlberechtigt.

Die Benachrichtigungsbriefe sind demnach auf dem Postweg und müssen bis zum 23. April zugestellt sein. Dann kann man die Briefwahl beantragen – entweder schriftlich, online unter www.neumuenster.de oder mit einem personalisierten QR-Code.

Die Bürgerinnen und Bürger können aber auch einen Wahlschein im Neuen Rathaus (Zimmer 2.5, 2. Stock) beantragen. „Hier besteht auch die Möglichkeit, sofort alles auszufüllen und seine Stimme gleich in einer Wahlkabine abzugeben“, berichtet der Wahlmanager Mirco Lickfett. Der erste Wähler habe am Donnerstag bereits um 9 Uhr in der Tür gestanden. Wie immer wird das Briefwahlbüro von Auszubildenden der Stadtverwaltung betreut.

Lesen Sie auch

Für die Wahl mitzubringen sind der Personalausweis, Reisepass, Identitätsausweis oder der Wahlbenachrichtigungsbrief. Die Öffnungszeiten sind montags von 8 bis 12 sowie 14 bis 16 Uhr, dienstags von 8 bis 14 Uhr, donnerstags von 8 bis 12 Uhr sowie 14 bis 17.30 Uhr, freitags von 8 bis 12 Uhr. Auch für die Gemeinden Bönebüttel (1750 Wahlberechtigte) und Wasbek (2000) wird die Wahl im Rathaus von Neumünster abgewickelt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sieben Parteien und vier Gruppierungen treten in Neumünster zur Kommunalwahl an

Am 14. Mai 2023 treten in Neumünster die Parteien CDU, Bündnis 90/Die Grünen, SPD, FDP, Alternative für Deutschland, Die Linke und die Basisdemokratische Partei Deutschland an. Als Wählergruppierungen sind das „Bündnis für Bürger Schleswig-Holstein“, die „Bürger für Neumünster“, die „Heimat Neumünster“ und die „Offene Liste Neumünster“ dabei. Ein Einzelbewerber tritt nur im Wahlkreis 6 an.

Bei der Kommunalwahl vor fünf Jahren holte die CDU in Neumünster 34,0 Prozent und 15 Sitze. Es folgten die SPD (27,4 Prozent/12 Sitze), die Grünen (16,4/7), FDP (5,9/2), BfB (5,7/2), Linke (4,3/2), NPD (3,9/2) und LKR (2,0/1).