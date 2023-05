﻿Schwacher Besuch: Die Waldbühne Neumünster hat noch Luft nach oben

Zentrale Beratungsstelle der Diakonie

Melanie Popp von der Diakonie Altholstein arbeitet seit 23 Jahren in der Hilfe für wohnungslose Menschen, aber 2022 erlebte sogar sie einen neuen Rekord. In der Zentralen Beratungsstelle für Menschen in Wohnungsnot in Neumünster hat sie mehr als 6000 Übernachtungen gezählt. Die Gründe sind vielfältig.