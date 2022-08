﻿Konzertreihe in Neumünster: Musizieren zwischen Schuhregalen

Die Konzertreihe „Kultur im Schuhregal“ in Neumünster geht in die Herbst- und Winter-Saison. Im Schuhgeschäft Stüben sind mitten im Verkaufsraum drei Konzerte geplant. Am kommenden Wochenende geht es schon mit Jazz los.

Stefan Kuchel am Saxofon und Jan-Christoph Mohr am Piano spielen deutsche Weihnachtslieder – allerdings neu interpretiert.

Neumünster. Gesunde Füße sind ihr Spezialgebiet, Kultur ihre Leidenschaft: Tagsüber führt Kirsten Graßmay das Unternehmen Stüben Fuß & Schuh in Neumünster, in ihrer Freizeit aber widmet sie sich schönen Künsten. 2020 hat sie die Konzertreihe „Kultur im Schuhregal“ ins Leben gerufen, die nun in die neue Saison startet.

Am Freitag, 19. August, ist um 19 Uhr der Jazz-Club Neumünster als Co-Veranstalter im Boot: Das Trio Barocco Blue spielt dann im Schuhgeschäft. Stefan Back, Massoud Godemann und Gerd Bauder bieten Jazz-Standards und Eigenkompositionen in einer Art, wie sie Barockmusiker in ihrer Zeit vielleicht gespielt hätten - kammermusikalisch, lauschend und schöpfend aus dem Moment. Der Eintritt kostet 15 Euro.

Konzertreihe „Kultur im Schuhregal“ in Neumünster: Weihnachtliche Lieder neu gedacht

Am Freitag, 2. September, spielt um 19 Uhr das Passelande-Duo ein Märchen für Erwachsene, „Der Meerkristall“. Skye Großkopf und Stephanie Peters bilden das Duo. An dem Abend will Raubritter Baron von Katzenellenbogen durch Alchimie die Welt retten. Fährmann Gaspode kennt die Geheimnisse des Wassers, und daraus entwickelt sich eine Menge.

Skye Großkopf und Steph Peters wollen an diesem Abend im Schuhregal eine magische Komödie mit Musik, Schauspiel, Seiltanz und Marionetten zeigen. Der Eintritt kostet zehn Euro.

Deutsche Weihnachtslieder neu gedacht gibt es schließlich am Donnerstag, 8. Dezember, um 19 Uhr. Stefan Kuchel am Saxofon und Jan-Christoph Mohr am Piano denken bekannte Melodien neu und versuchen, die Lieder in einen anderen Kontext zu setzen, ohne die ursprünglichen Emotionen zu verlieren. Mit einem ähnlichen Konzept hatten sie 2021 großen Erfolg in Neumünster. Kirsten Graßmay: "Es wird eine winterlich-weihnachtliche Reise, die uns beim Bekannten abholt und uns neue Gegenden erkunden lässt."

Karten für die weihnachtliche Veranstaltung kosten zehn Euro. Der Vorverkauf für alle drei Konzerte läuft bei Stüben Fuß & Schuh an der Bahnhofstraße 39 in Neumünster.