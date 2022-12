﻿Kostenexplosion bereitet dem Tierpark Neumünster große Sorgen

FEK Neumünster singt „Another love“ für die Frauen im Iran – und geht damit viral

Das Friedrich-Ebert-Krankenhaus (FEK) Neumünster wollte in diesem Jahr die Solidarität und den Beistand der Menschen in den schweren Corona-Jahren zurückgeben. Deshalb drehten die Mitarbeiter nun ein Video, in dem sie „Another love“ für die Frauen im Iran singen - mit dieser Resonanz hatte jedoch keiner gerechnet.