﻿Kriminalität in Neumünster und im Kreis wieder wie vor Corona

Die Corona-Pause der Straftäter in Neumünster und im Kreis Rendsburg-Eckernförde ist vorbei. 2022 stieg die Zahl der Straftaten um gut 4500 auf 24 500 Delikte. Das ist deutlich mehr als 2021, bleibt aber im langjährigen Mittel, so die Polizeidirektion Neumünster.

Neumünster. In den Jahren 2020 und 2021 ging landesweit die Zahl der Straftaten zurück – so auch im Bereich der Polizeidirektion Neumünster. Doch „nach den pandemiebedingten Faktoren war 2022 wieder eine Entwicklung auf das Kriminalitätsniveau vor Pandemiebeginn festzustellen“, so die Polizei in ihrer Statistik für 2022.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Polizeidirektion Neumünster ist für die Stadt Neumünster und den Kreis Rendsburg-Eckernförde zuständig. Die Zahl der erfassten Straftaten stieg dort 2022 im Vergleich zum Vorjahr um gut 4500 auf 24 500 Fälle deutlich, bleibt aber im langjährigen Mittel.

Polizei Neumünster: Anstieg besonders bei Diebstählen

Die registrierten Straftaten ohne Verstöße gegen das Ausländerrecht, die nach Einschätzung der Polizei keine Auswirkungen auf die Sicherheitslage haben, näherten sich mit 22 300 dem Wert von 2019 (22 500).

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Anstieg ist laut Polizeisprecher Sönke Petersen in erster Linie mit Diebstählen zu erklären. Während hier ein deutlicher Anstieg um 2400 auf 9400 Taten (+34,4 Prozent) festzustellen ist, war bei Wohnungseinbrüchen nur ein geringer Anstieg um 7,4 Prozent zu verzeichnen. Deutlich gestiegen ist die Zahl der Rauschgiftdelikte mit plus 22,3 Prozent. „Erfreulich ist dagegen der Rückgang der Sexualstraftaten um zwölf Prozent auf 353 Fälle.

Innenstadt Neumünster war ein „Gefährlicher Ort“

Für die Stadt Neumünster ist erkennbar, dass die Zahl der Straftaten im Jahr 2022 wieder gestiegen ist, und zwar von gut 8000 auf 10 500 registrierte Fälle (ohne die ausländerrechtlichen Verstöße).

Hier machte sich besonders die Sommerzeit bemerkbar, als sich die Straftaten auf der Klosterinsel und in Rencks Park stetig häuften – „insbesondere mit einer ungewöhnlichen Häufung von Handtaschendiebstählen, Rohheitsdelikten sowie Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz“, so Polizeisprecher Petersen. Als die Polizei den Bereich zum „Gefährlichen Ort“ erklärte und massiv kontrollierte, beruhigte sich die Situation.

6,4 Prozent mehr Kriminalität im Kreis Rendsburg-Eckernförde

Im Kreis Rendsburg-Eckernförde ist die Zahl der erfassten Straftaten im Vergleich zum Vorjahr um 6,4 Prozent auf 11 800 Fälle gestiegen. „Sie blieben aber mit Ausnahme der Sexualdelikte in allen Bereichen unter den Zahlen der Vor-Corona-Jahre“, so Petersen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Ein Schwerpunkt der polizeilichen Arbeit in der Direktion Neumünster bleibt die Jugendkriminalität. Sowohl in Neumünster als auch im Kreisgebiet ist – wie auch im ganzen Land – ein Anstieg des Anteils minderjähriger Tatverdächtiger festzustellen. In Neumünster liegt der Anteil bei 14,9 Prozent, im Kreis Rendsburg-Eckernförde sogar bei 15,6 Prozent und damit über dem Landesdurchschnitt (13,8 Prozent). Es dominieren dabei die „jugendtypischen Straftaten wie Ladendiebstahl, einfache Körperverletzungen und Betäubungsmitteldelikte“, so die Polizei.