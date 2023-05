﻿Eva Fuß gewinnt „Kunst schaffen in Neumünster“

Neumünster. Die Preisträgerin des diesjährigen Wettbewerbs „Kunst schaffen in Neumünster“ steht fest. Aus acht Einsendungen wählte eine Jury, bestehend aus Vertretern der Dr. Hans Hoch-Stiftung, dem Vorstand der Bürgergalerie und dem Gewinner des Vorjahres, die Neumünsteraner Künstlerin Eva Fuß. Vom 16. Juni bis zum 9. Juli werden ihre Werke in der Bürgergalerie zu sehen sein.

Ihr Kunstlehrer gab den Anstoß

Eva Fuß liebt die Natur. Das ist unverkennbar. Der Vorgarten ihres kleinen Haus am Stadtrand von Neumünster empfängt die Besucher mit üppigem Grün, hinter dem Haus blühen alte Obstbäume auf einer großen Wiese. „Unseren Apfelsaft mosten wir selbst“, erklärt die pensionierte Kunst- und Französischlehrerin, „möchten Sie probieren?“

Im gemütlichen Wohnzimmer beginnt die Künstlerin zu erzählen: Von ihrer Leidenschaft für die Malerei, die im Alter von 14 Jahren im Kunstunterricht an einem Kieler Gymnasium geweckt wurde, von ihrem ihrem Studium an der Muthesius Kunsthochschule und ihrer Entscheidung Lehrerin für Kunst und Französisch zu werden.

Künstlerin seit fast 60 Jahren

Knapp 60 Jahre ist das nun her und Eva Fuß hat während all der Zeit nie aufgehört, als Künstlerin tätig zu sein. Unzählige Werke in verschiedenen Techniken und Formaten sind entstanden. Einige hängen in ihrem Haus, andere hat sie verschenkt und viele ihrer Arbeiten hat Eva Fuß auf diversen Ausstellungen im gesamten Bundesgebiet gezeigt.

„Als Schülerin habe ich viel in Öl gemalt, als junge Mutter habe ich meine Techniken um Aquarell- und Acrylfarben erweitert und mich an neue Materialien gewagt“, erklärt die Künstlerin.

Eva Fuß entdeckte ihre Freude am Experimentieren. So entstanden beispielsweise die „Wasserbilder“ auf der Grundlage von Zeitungspapier und Kleister. Ihre Farben mischt die Neumünsteranerin bevorzugt selbst. „Lapislazuli gehört zu meinen Lieblingsfarbpigmenten“, verrät sie.

Analog und digital

Ihr bisher größtes Experiment begann 2005 mit dem Sprung ins Digitale. „Mein Sohn hat mich auf die Idee gebracht, Fotos und Aquarelle zu vereinen“, erzählt Eva Fuß. „Transformationen“ nennt sie die künstlerischen Ergebnisse, bei denen Fotos und Aquarelle am Computer übereinandergelegt und anschließend digital bearbeitet werden. „Die Fotos entstehen dabei in der Natur vor Ort oder auf Reisen. Die Aquarelle nehme ich aus meinem Fundus“, beschreibt die Künstlerin ihre Vorgehensweise. Intuition spiele bei der Auswahl eine große Rolle. Und bei der anschließenden Bearbeitung am Computer gehe sie experimentell vor. „Ich gebe den Bildern Zeit und lasse sie entstehen“, sagt Eva Fuß.

Die Ausstellung „Transformationen“ läuft vom 16. Juni bis zum 9. Juli in der Bürgergalerie, Esplanade 20, in 24534 Neumünster. Zur Vermittlung ihrer Kunst, die einen Teilaspekt der Wettbewerbsaufgabe umfasst, wird Eva Fuß die Entstehungsprozesse ihrer Bildcollagen aus analoger und digitaler Arbeit vor Ort präsentieren.

Infos unter: www.buergergalerie.de

