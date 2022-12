﻿„Ich war tot, aber meine Freunde haben mich gerettet“

Was ist ein Defibrillator?

Ein automatisierter externer Defibrillator (AED, auch Laien-Defibrillator genannt) ist ein medizinisches Gerät zur Behandlung von Herzrhythmusstörungen. Sie sind in aller Regel selbsterklärend, indem eine Computerstimme dem Helfer sagt, was er zu tun hat. Wenn man die zwei Klebeelektroden auf dem Körper des Patienten angebracht hat und das Gerät startet, gibt es Stromstöße ab, um das Herz wieder zum Schlagen zu bringen. Manche Geräte signalisieren den Ersthelfern auch, in welchem Rhythmus sie Herzdruckmassage betreiben sollen. „Die Herzmassage ist die Pflicht bei der Wiederbelebung, der Einsatz eines AED die Kür. Sie erhöht die Überlebenschance des Patienten um das 20-fache“, sagt die Neumünsteraner Notärztin Dr. Lisa Harloff.