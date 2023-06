﻿Lions-Clubs aus Neumünster waschen alles für einen guten Zweck

Serviceaktion

Autos, Teppiche, Möbel, Segel, Stofftiere und alles andere, was wieder sauber werden soll, wird am kommenden Wochenende in Neumünster für wohltätige Zwecke gereinigt. So funktioniert die Aktion der beiden Lions- und des Leo-Clubs in Neumünster.

