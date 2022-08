Am frühen Morgen krachten auf der Bundesstraße 430 in Wasbek zwei Lkw ineinander. Ein Fahrer hatte nicht aufgepasst und war von der Hauptstraße aus in die Kreuzung eingefahren. Die Fahrer kamen mit leichteren Verletzungen davon.

