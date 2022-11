﻿Emkendorfer Allee ist die Schönste: Minister lobt Arbeit des Landesbetriebs

Emkendorf. Vier Grad, norddeutscher Sturm: Am Donnerstagmorgen zeigte sich die historische Allee in Emkendorf nicht unbedingt von ihrer schönsten Seite. Und das, obwohl Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen zu Gast war und es um die Prämierung zur schönsten Allee im Land ging.

Der Schleswig-Holsteinische Heimatbund (SHHB) hatte gemeinsam mit dem Bund deutscher Baumschulen (BdB) den Wettbewerb veranstaltet, gesucht wurden die schönsten landschafts- oder ortsprägenden Alleen in den Kategorien Straßen-, Guts- und Friedhofsallee.

Plakette für schönste Allee wurden übergeben

Zu den Siegern gehörte die wunderschöne historische Emkendorfer Allee, am Donnerstag übergab Professor Holger Gerth vom Heimatbund die Plakette an Minister Madsen und damit auch an Torsten Conradt, den Leiter des Landesbetriebs Straßenbau und Verkehr.

Denn: Der Eigentümer der Allee ist der Landesbetrieb. Die Allee ist eine „gemischte Allee“, das heißt holländische Linden, Rosskastanien und Bergahorn wurden im Wechsel gepflanzt. Es ist laut Jury die einzige Allee mit umfangreichem Entwicklungskonzept auf Basis wissenschaftlicher Gutachten. Dabei wird nicht nur gepflegt, auch wichtige Nachpflanzungen werden kontinuierlich durchgeführt.

Interessante Details konnten dem Minister dabei erklärt werden: Die Allee ist rund 250 Jahre alt, die Länge beläuft sich auf etwa 4000 Meter. Besonders das Potenzial im Bereich Naturschutz sei groß, so Gerth.

„Alleen prägen die Kulturlandschaft Schleswig-Holsteins auf besonders schöne Weise, wir wollen Alleen mehr in den Mittelpunkt rücken“, führte Gerth weiter aus. Und Madsen bedankte sich für das Engagement: „Ohne ihren Einsatz und ihre Umwelt-Expertise wäre so ein Preis nicht möglich“, lobte der Minister das Team um Conradt.

Beim Blick in die historische Allee fallen allerdings nicht nur die großen und alten Bäume auf, auch das Pflaster fällt auf – aber eher negativ. „Der Straßenbelag ist dem Gesamtbild noch abträglich, aber das soll sich ändern“, betonte Conradt.

Es hatte immer wieder Diskussionen gegeben, das historische Steinpflaster der als Kulturdenkmal eingestuften Straße wiederherzustellen. Bisher waren jedoch Löcher im Belag nur mit Asphaltflicken ausgebessert worden. Anwohner übten immer wieder Kritik an der Vorgehensweise. Aber nun hatte Conradt gute Nachrichten im Gepäck.

Zwei bis drei Jahre an Bauvorbereitungen für neuen Belag

„In der kommenden Woche haben wir erste Gespräche über die Zukunft dieser Straße“, verriet er in dem Zusammenhang. Daran werden neben dem Landesbetrieb auch der Kreis und die Denkmalbehörde teilnehmen. „Wir müssen vieles beachten, auch welche Vorstellung hat der Straßenbaulastträger, das ist in diesem Fall der Kreis“, erklärte der LBV-Chef.

Ob es am Ende vielleicht sogar ein historische Pflaster werden könnte, darauf wollte er sich nicht festlegen. „Da muss alles in Ruhe diskutiert werden. Es werden sicher zwei bis drei Jahre an Bauvorbereitungen in Kauf genommen werden“, ist Torsten Conradt überzeugt.

Bevor die Entscheidung für einen neuen Belag fällt, wird es auf jeden Fall eine Baumpflanzung geben. Von Frank Schoppa (Geschäftsführer Landesverband Schleswig-Holstein im Bund deutscher Baumschulen) gab es für die Sieger im Wettbewerb noch einen Gutschein über einen Alleebaum.

„Der Baum hat als Alleebaum einen geraden Stamm und die Krone ist gärtnerisch ausgebildet“, erklärte Schoppa – und Minister Madsen versprach, bei der Pflanzung dabei zu sein. Bei hoffentlich besserem Wetter und etwas weniger Wind.