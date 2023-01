﻿Mädchen-Musikzug Neumünster startet musikalisch ins neue Jahr

Neumünster. Der Mädchen-Musikzug Neumünster (MMN) startet musikalisch ins neue Jahr und lädt zu seinen Neujahrskonzerten in die Stadthalle von Neumünster ein. „Wir freuen uns sehr, dass wir jetzt endlich wieder Konzerte vor Publikum spielen können“, sagt Bernd Müller, der Vorsitzende des Vereins für Jugendmusik Neumünster.

Es ist Tradition, dass der MMN zu einem Neujahrskonzert einlädt und gleichzeitig auch die Ballsaison in Neumünster mit einer Galanacht eröffnet. Das war wegen Corona in den vergangenen zwei Jahren nicht möglich. Die Orchesterproben und Vorbereitungen laufen seit Wochen schon auf Hochtouren.

Carsten Kock moderiert das Neujahrskonzert in Neumünster

In dem Neujahrskonzert begibt sich der Mädchen-Musikzug auf eine „Musikalische Reise um die Welt“, moderiert durch den Radiomoderator Carsten Kock. Die Konzerte finden am Wochenende 14. und 15. Januar um jeweils 15 Uhr im Theater in der Stadthalle statt.

Am Sonnabend um 18 Uhr folgt eine weitere Ausgabe mit einem Sektempfang und anschließender Galanacht im Festsaal der Stadthalle. Dort spielt die Party- und Showband „Blue Highway“ auf.

Für die drei Konzerte in Neumünster gibt es noch Karten

Der Vorverkauf für alle drei Konzerte läuft. Vor Corona war es selten ein Problem für den Mädchen-Musikzug, das Theater dreimal ausverkauft zu bekommen. Jetzt ist nach Auskunft von Bernd Müller noch "Luft nach oben".

Eintrittskarten gibt es in der Buchhandlung Trio am Kuhberg 20 und in der Musikschule Neumünster am Haart 32. Sie können auch über den MMN bestellt werden (maedchen-musikzug@googlemail.com, Tel. 01573/8089316). Der Eintritt an den Nachmittagen kostet 20 Euro, zur Galanacht sind es 45 Euro.