﻿Toter bei Zugunglück in Neumünster: Unfall-Ursache gibt Polizei Rätsel auf

Bahnübergang Stoverseegen

Am Tag nach dem Zugunfall in Neumünster: Eine Blume und ein Autospiegel liegen am Bahnübergang Stoverseegen.

In Neumünster hat sich am Dienstagabend ein Zugunglück ereignet. Ein Pkw wurde am Bahnübergang Stoverseegen von einem Regionalzug erfasst. Der Autofahrer starb bei dem Zug-Unfall. Die Ursache des Unglücks gibt der Polizei Rätsel auf.

und WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket