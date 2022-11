﻿Marcus Book neuer Pastor in Neumünster-Einfeld: Gauner, Soldat, Kassierer

Marcus Book heißt der neue Pastor in der Kirchengemeinde Neumünster-Einfeld. Er hat Erfahrungen als Gauner, Soldat und an der Supermarkt-Kasse.

Neumünster. Der neue Pastor der Kirchengemeinde Einfeld in Neumünster hat Erfahrungen als Gauner, Soldat und an der Supermarkt-Kasse. Mit seiner Frau und vier Kindern ist Marcus Book (39) ins Pastorat an der Christuskirche eingezogen, wie ein Sprecher des Evangelisch-Lutherischen Kirchenkreises Altholstein mitteilte.